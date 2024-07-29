Более 330 пассажиров сошедшего с рельсов поезда разместили в ПВР

Бочаров: 339 человек находятся в пунктах временного размещения
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Крушение поезда в Республике Коми. Stock., авария, поезд, stock, крушение
В результате происшествия 50 человек госпитализированы, около 140 человек получили ссадины и ушибы Фото:
новость из сюжета
Под Волгоградом пассажирский поезд сошел с рельсов

Более 330 пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Волгоградской области разместили в пунктах временного размещения. Об этом сообщила администрация региона в своем telegram-канале.

«Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на месте ДТП с участием поезда сообщил, что уже 339 человек находятся в пунктах временного размещения — ПВР оперативно были развернуты в Котельниковском районе», — говорится в сообщении.

В Волгоградской области поезд «Казань-Адлер» столкнулся с КАМАЗом. В результате ЧП девять вагонов сошли с рельсов. В результате происшествия 50 человек госпитализированы, около 140 человек получили ссадины и ушибы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Более 330 пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Волгоградской области разместили в пунктах временного размещения. Об этом сообщила администрация региона в своем telegram-канале. «Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на месте ДТП с участием поезда сообщил, что уже 339 человек находятся в пунктах временного размещения — ПВР оперативно были развернуты в Котельниковском районе», — говорится в сообщении. В Волгоградской области поезд «Казань-Адлер» столкнулся с КАМАЗом. В результате ЧП девять вагонов сошли с рельсов. В результате происшествия 50 человек госпитализированы, около 140 человек получили ссадины и ушибы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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