Более 330 пассажиров сошедшего с рельсов поезда разместили в ПВР

Бочаров: 339 человек находятся в пунктах временного размещения

29 июля 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

В результате происшествия 50 человек госпитализированы, около 140 человек получили ссадины и ушибы Фото: Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры/https://t.me/sztproc новость из сюжета Под Волгоградом пассажирский поезд сошел с рельсов Более 330 пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Волгоградской области разместили в пунктах временного размещения. Об этом сообщила администрация региона в своем telegram-канале. «Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на месте ДТП с участием поезда сообщил, что уже 339 человек находятся в пунктах временного размещения — ПВР оперативно были развернуты в Котельниковском районе», — говорится в сообщении. В Волгоградской области поезд «Казань-Адлер» столкнулся с КАМАЗом. В результате ЧП девять вагонов сошли с рельсов. В результате происшествия 50 человек госпитализированы, около 140 человек получили ссадины и ушибы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 330 пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Волгоградской области разместили в пунктах временного размещения. Об этом сообщила администрация региона в своем telegram-канале. «Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на месте ДТП с участием поезда сообщил, что уже 339 человек находятся в пунктах временного размещения — ПВР оперативно были развернуты в Котельниковском районе», — говорится в сообщении. В Волгоградской области поезд «Казань-Адлер» столкнулся с КАМАЗом. В результате ЧП девять вагонов сошли с рельсов. В результате происшествия 50 человек госпитализированы, около 140 человек получили ссадины и ушибы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.