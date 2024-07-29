Более 330 пассажиров сошедшего с рельсов поезда разместили в ПВР

Более 330 пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Волгоградской области разместили в пунктах временного размещения. Об этом сообщила администрация региона в своем telegram-канале.
«Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на месте ДТП с участием поезда сообщил, что уже 339 человек находятся в пунктах временного размещения — ПВР оперативно были развернуты в Котельниковском районе», — говорится в сообщении.
В Волгоградской области поезд «Казань-Адлер» столкнулся с КАМАЗом. В результате ЧП девять вагонов сошли с рельсов. В результате происшествия 50 человек госпитализированы, около 140 человек получили ссадины и ушибы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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