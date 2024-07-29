Сотрудник посольства Чехии занимался контрабандой веществ в РФ

Временного повереннего в делах Чехии вызвали в МИД
МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии и выразил ему протест. Причиной тому стало то, что член административно-технического персонала посольства торговал «сильнодействующими веществами» в РФ.
«Ему (временному поверенному в делах Чехии — прим. URA.RU) выражен решительный протест в связи с попыткой контрабанды сильнодействующих веществ членом административно-технического персонала посольства», — сообщает МИД РФ. Заявление ведомства приводит РИА Новости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.