Сотрудник посольства Чехии занимался контрабандой веществ в РФ

29 июля 2024 в 20:41 Размер текста - 17 +

Временного повереннего в делах Чехии вызвали в МИД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии и выразил ему протест. Причиной тому стало то, что член административно-технического персонала посольства торговал «сильнодействующими веществами» в РФ. «Ему (временному поверенному в делах Чехии — прим. URA.RU) выражен решительный протест в связи с попыткой контрабанды сильнодействующих веществ членом административно-технического персонала посольства», — сообщает МИД РФ. Заявление ведомства приводит РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии и выразил ему протест. Причиной тому стало то, что член административно-технического персонала посольства торговал «сильнодействующими веществами» в РФ. «Ему (временному поверенному в делах Чехии — прим. URA.RU) выражен решительный протест в связи с попыткой контрабанды сильнодействующих веществ членом административно-технического персонала посольства», — сообщает МИД РФ. Заявление ведомства приводит РИА Новости.