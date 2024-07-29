Сотрудник посольства Чехии занимался контрабандой веществ в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судейская коллегия. Курган, депутат, чиновник, дипломат, папка с документами
Временного повереннего в делах Чехии вызвали в МИД Фото:

МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии и выразил ему протест. Причиной тому стало то, что член административно-технического персонала посольства торговал «сильнодействующими веществами» в РФ.

«Ему (временному поверенному в делах Чехии — прим. URA.RU) выражен решительный протест в связи с попыткой контрабанды сильнодействующих веществ членом административно-технического персонала посольства», — сообщает МИД РФ. Заявление ведомства приводит РИА Новости.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии и выразил ему протест. Причиной тому стало то, что член административно-технического персонала посольства торговал «сильнодействующими веществами» в РФ. «Ему (временному поверенному в делах Чехии — прим. URA.RU) выражен решительный протест в связи с попыткой контрабанды сильнодействующих веществ членом административно-технического персонала посольства», — сообщает МИД РФ. Заявление ведомства приводит РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...