Арест многомиллионной недвижимости и новый эпизод: что известно о деле экс-замминистра обороны Иванова

Ущерб по делу экс-замминистра Иванова составил более двух миллиардов рублей

25 сентября 2024 в 01:12 Размер текста - 17 +

Ущерб по делу Иванова составил более двух миллиардов рублей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Сумма ущерба по делу о взятке экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванов составляет свыше двух миллиардов рублей. Кроме того, в рамках уголовного дела арестована его недвижимость в Тверской области, включая земельный участок и загородный дом. Новые подробности о деле Иванова — в материале URA.RU. Ущерб по делу составил более двух миллиардов рублей Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов обвиняется в хищении средств, выделенных на строительство трех кадетских корпусов. Сумма ущерба по уголовному делу превышает два миллиарда рублей, как сообщают источники в правоохранительных органах, пишет ТАСС. По данным источников, экс-замминистра также получил взятку за предоставление преференций при строительстве данных объектов. Ущерб был выявлен после завершения строительства кадетских корпусов, при этом общая стоимость работ составляла 14 миллиардов рублей. Строительство роскошного дома — один из эпизодов дела о взятке Одним из эпизодов в деле Иванова стало строительство роскошного дома и бани в Тверской области. Эти объекты фигурируют как взятка, согласно официальным документам суда. Уточняется, что кадастровая стоимость участка составляет минимум 44 миллиона рублей, дома — 38,6 миллиона рублей. Объекты зарегистрированы на компанию «Волжский берег», главой которой является Сергей Бородин, также обвиняемый в коррупционном скандале. В Москве арестован особняк, относящийся к бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Речь идет о двух нежилых помещениях, одно почти 650 квадратных метров, другое — свыше 330, расположенные в Чистом переулке. Кадастровая стоимость одного из них составляет почти 73 миллиона рублей. Что произошло с банковскими счетами Иванова Московский суд арестовал 43 банковских вклада, связанных с этим делом, как следует из судебных материалов, ознакомленных с ними РИА Новости. «В рамках расследования уголовного дела о взяточничестве арестованы 43 банковских вклада», — указывается в документах. Это решение стало частью следственных действий по делу Иванова. Судебные материалы не раскрывают подробностей о суммах на арестованных счетах и о том, как именно они связаны с обвинениями в адрес Иванова. В чем обвиняют Тимура Иванова Бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову предъявлены серьезные обвинения в получении взятки на сумму свыше 1 миллиарда рублей. В случае признания его вины, Иванову грозит штраф, значительно превышающий размер взятки, и конфискация имущества. «Сумма взятки, которую обвинение приписывает Иванову, составляет более 1 миллиарда рублей. В случае признания вины, суд может назначить штраф до 70 или даже 100 раз превышающий размер взятки, а также конфискацию имущества», — сообщил адвокат Мурад Мусаев. Следствие утверждает, что Иванов вместе со своим товарищем Сергеем Бородиным получили особо крупные взятки за курирование строительных работ военно-строительного комплекса Минобороны РФ. Однако сам Иванов, по словам адвоката, отрицает свою вину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сумма ущерба по делу о взятке экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванов составляет свыше двух миллиардов рублей. Кроме того, в рамках уголовного дела арестована его недвижимость в Тверской области, включая земельный участок и загородный дом. Новые подробности о деле Иванова — в материале URA.RU. Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов обвиняется в хищении средств, выделенных на строительство трех кадетских корпусов. Сумма ущерба по уголовному делу превышает два миллиарда рублей, как сообщают источники в правоохранительных органах, пишет ТАСС. По данным источников, экс-замминистра также получил взятку за предоставление преференций при строительстве данных объектов. Ущерб был выявлен после завершения строительства кадетских корпусов, при этом общая стоимость работ составляла 14 миллиардов рублей. Одним из эпизодов в деле Иванова стало строительство роскошного дома и бани в Тверской области. Эти объекты фигурируют как взятка, согласно официальным документам суда. Уточняется, что кадастровая стоимость участка составляет минимум 44 миллиона рублей, дома — 38,6 миллиона рублей. Объекты зарегистрированы на компанию «Волжский берег», главой которой является Сергей Бородин, также обвиняемый в коррупционном скандале. В Москве арестован особняк, относящийся к бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Речь идет о двух нежилых помещениях, одно почти 650 квадратных метров, другое — свыше 330, расположенные в Чистом переулке. Кадастровая стоимость одного из них составляет почти 73 миллиона рублей. Московский суд арестовал 43 банковских вклада, связанных с этим делом, как следует из судебных материалов, ознакомленных с ними РИА Новости. «В рамках расследования уголовного дела о взяточничестве арестованы 43 банковских вклада», — указывается в документах. Это решение стало частью следственных действий по делу Иванова. Судебные материалы не раскрывают подробностей о суммах на арестованных счетах и о том, как именно они связаны с обвинениями в адрес Иванова. Бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову предъявлены серьезные обвинения в получении взятки на сумму свыше 1 миллиарда рублей. В случае признания его вины, Иванову грозит штраф, значительно превышающий размер взятки, и конфискация имущества. «Сумма взятки, которую обвинение приписывает Иванову, составляет более 1 миллиарда рублей. В случае признания вины, суд может назначить штраф до 70 или даже 100 раз превышающий размер взятки, а также конфискацию имущества», — сообщил адвокат Мурад Мусаев. Следствие утверждает, что Иванов вместе со своим товарищем Сергеем Бородиным получили особо крупные взятки за курирование строительных работ военно-строительного комплекса Минобороны РФ. Однако сам Иванов, по словам адвоката, отрицает свою вину.