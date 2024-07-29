Названа сумма ущерба по делу бывшего замминистра обороны Булгакова

Следователи оценили ущерб по делу экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова в 1,3 млрд рублей. Об этом говорится в материалах следствия.
«Следствие оценило ущерб по делу бывшего замминистра обороны Булгакова в 1,3 млрд рублей», — передает «Коммерсант» со ссылкой на материалы дела. Мосгорсуд оставил под арестом подельников бывшего высокопоставленного сотрудника Минобороны — Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову из АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК).
Все трое руководителей ГПК являются фигурантами уголовного дела. Они обвиняются в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), отмечает издание. ГПК — это крупнейший производитель рационов питания и пайков. По версии следствия, Булгаков лоббировал заключение контрактов с производителем питания для нужд армии.
26 июля ФСБ сообщила о задержании бывшего замминистра обороны генерала армии Булгакова, он подозревается в коррупции и находится в СИЗО «Бутырка». Он может быть причастен к поставке в армию свыше 9 млн пайков по завышенной цене, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.