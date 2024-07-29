29 июля 2024

Названа сумма ущерба по делу бывшего замминистра обороны Булгакова

Ущерб по делу Булгакова оценили в 1,3 миллиарда рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд оценит вину фигурантов в деле о хищениях при госзакупках
Суд оценит вину фигурантов в деле о хищениях при госзакупках Фото:

Следователи оценили ущерб по делу экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова в 1,3 млрд рублей. Об этом говорится в материалах следствия.

«Следствие оценило ущерб по делу бывшего замминистра обороны Булгакова в 1,3 млрд рублей», — передает «Коммерсант» со ссылкой на материалы дела. Мосгорсуд оставил под арестом подельников бывшего высокопоставленного сотрудника Минобороны — Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову из АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК).

Все трое руководителей ГПК являются фигурантами уголовного дела. Они обвиняются в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), отмечает издание. ГПК — это крупнейший производитель рационов питания и пайков. По версии следствия, Булгаков лоббировал заключение контрактов с производителем питания для нужд армии.

26 июля ФСБ сообщила о задержании бывшего замминистра обороны генерала армии Булгакова, он подозревается в коррупции и находится в СИЗО «Бутырка». Он может быть причастен к поставке в армию свыше 9 млн пайков по завышенной цене, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следователи оценили ущерб по делу экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова в 1,3 млрд рублей. Об этом говорится в материалах следствия. «Следствие оценило ущерб по делу бывшего замминистра обороны Булгакова в 1,3 млрд рублей», — передает «Коммерсант» со ссылкой на материалы дела. Мосгорсуд оставил под арестом подельников бывшего высокопоставленного сотрудника Минобороны — Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову из АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК). Все трое руководителей ГПК являются фигурантами уголовного дела. Они обвиняются в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), отмечает издание. ГПК — это крупнейший производитель рационов питания и пайков. По версии следствия, Булгаков лоббировал заключение контрактов с производителем питания для нужд армии. 26 июля ФСБ сообщила о задержании бывшего замминистра обороны генерала армии Булгакова, он подозревается в коррупции и находится в СИЗО «Бутырка». Он может быть причастен к поставке в армию свыше 9 млн пайков по завышенной цене, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...