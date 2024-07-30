Фальков: бюджетники вузов должны иметь гарантию трудоустройства

30 июля 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Студенты-бюджетники могут получить гарантию трудоустройства после окончания вуза, подчеркнул Валерий Фальков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Студенты, обучающиеся в российских вузах, должны иметь гарантированную систему трудоустройства. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на правительственном часе в Госдуме. «Нам надо не только диспропорции исправлять через корректировку контрольных цифр приема и, возможно, соответствующие ограничения, связанные с платным приемом, <…>, но и созданием системы гарантированного трудоустройства для выпускников, ранее поступившие в вузы на бюджетные места», — рассказал Фальков. Трансляция заседания велась на официальном сайте думы. По его словам, в стране в настоящий момент существует проблема с дефицитом кадров. Ранее сообщалось, что председатель правительства России Михаил Мишустин призвал пересмотреть количество бюджетных мест в вузах. Важно, чтобы выпускники отвечали требованиям российской экономики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студенты, обучающиеся в российских вузах, должны иметь гарантированную систему трудоустройства. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на правительственном часе в Госдуме. «Нам надо не только диспропорции исправлять через корректировку контрольных цифр приема и, возможно, соответствующие ограничения, связанные с платным приемом, <…>, но и созданием системы гарантированного трудоустройства для выпускников, ранее поступившие в вузы на бюджетные места», — рассказал Фальков. Трансляция заседания велась на официальном сайте думы. По его словам, в стране в настоящий момент существует проблема с дефицитом кадров. Ранее сообщалось, что председатель правительства России Михаил Мишустин призвал пересмотреть количество бюджетных мест в вузах. Важно, чтобы выпускники отвечали требованиям российской экономики.