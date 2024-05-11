Мишустин призвал пересмотреть количество бюджетных мест в вузах

11 мая 2024 в 04:36 Размер текста - 17 +

Качество обучения должно повышаться на всех уровнях образования, заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В российских вузах необходимо пересмотреть количество бюджетных мест. Об этом заявил Михаил Мишустин на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства. «Количество бюджетных мест, на которые идет набор в вузы, нужно пересмотреть, чтобы их выпускники отвечали требованиям российской экономики», — заявил Мишустин, пишет ТАСС. Он добавил, что качество обучения должно повышаться на всех уровнях образования. Михаил Мишустин на встрече в Госдуме сообщил, что новому правительству предстоит сформировать новую модель оплаты бюджетников. Он уточнил, что сначала модель нужно ввести в пилотных регионах, а затем масштабировать на всю страну. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В российских вузах необходимо пересмотреть количество бюджетных мест. Об этом заявил Михаил Мишустин на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства. «Количество бюджетных мест, на которые идет набор в вузы, нужно пересмотреть, чтобы их выпускники отвечали требованиям российской экономики», — заявил Мишустин, пишет ТАСС. Он добавил, что качество обучения должно повышаться на всех уровнях образования. Михаил Мишустин на встрече в Госдуме сообщил, что новому правительству предстоит сформировать новую модель оплаты бюджетников. Он уточнил, что сначала модель нужно ввести в пилотных регионах, а затем масштабировать на всю страну.