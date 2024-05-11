Мишустин призвал пересмотреть количество бюджетных мест в вузах

В российских вузах необходимо пересмотреть количество бюджетных мест. Об этом заявил Михаил Мишустин на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства.
«Количество бюджетных мест, на которые идет набор в вузы, нужно пересмотреть, чтобы их выпускники отвечали требованиям российской экономики», — заявил Мишустин, пишет ТАСС. Он добавил, что качество обучения должно повышаться на всех уровнях образования.
Михаил Мишустин на встрече в Госдуме сообщил, что новому правительству предстоит сформировать новую модель оплаты бюджетников. Он уточнил, что сначала модель нужно ввести в пилотных регионах, а затем масштабировать на всю страну.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.