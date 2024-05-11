Мишустин призвал пересмотреть количество бюджетных мест в вузах

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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, мишустин михаил
Качество обучения должно повышаться на всех уровнях образования, заявил Михаил Мишустин Фото:

В российских вузах необходимо пересмотреть количество бюджетных мест. Об этом заявил Михаил Мишустин на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства.

«Количество бюджетных мест, на которые идет набор в вузы, нужно пересмотреть, чтобы их выпускники отвечали требованиям российской экономики», — заявил Мишустин, пишет ТАСС. Он добавил, что качество обучения должно повышаться на всех уровнях образования.

Михаил Мишустин на встрече в Госдуме сообщил, что новому правительству предстоит сформировать новую модель оплаты бюджетников. Он уточнил, что сначала модель нужно ввести в пилотных регионах, а затем масштабировать на всю страну.

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В российских вузах необходимо пересмотреть количество бюджетных мест. Об этом заявил Михаил Мишустин на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства. «Количество бюджетных мест, на которые идет набор в вузы, нужно пересмотреть, чтобы их выпускники отвечали требованиям российской экономики», — заявил Мишустин, пишет ТАСС. Он добавил, что качество обучения должно повышаться на всех уровнях образования. Михаил Мишустин на встрече в Госдуме сообщил, что новому правительству предстоит сформировать новую модель оплаты бюджетников. Он уточнил, что сначала модель нужно ввести в пилотных регионах, а затем масштабировать на всю страну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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