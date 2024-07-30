В уголовном деле челябинского VIP-полицейского нашли следы фальсификации

30 июля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Специалисты выявили факт фальсификации подписей в материалах уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Адвокаты начальника отдела уголовного розыска отдела полиции «Северо-Западный» в Челябинске подполковника полиции Андрея Мельникова, обвиняемого в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств, считают, что некоторые документы в деле их клиента подделаны. По словам адвоката Ангелины Малаховой, их мнение подкрепилось заключением специалиста. «В рапорте о выявлении преступления стоит подпись должностного лица правоохранительного органа, инициировавшего уголовное дело в отношении Мельникова. Согласно полученному заключению, подпись в некоторых документах подделана. При этом рапорт является основополагающим документом. Если он подделан — то повода для возбуждения уголовного дела нет. И чтобы подтвердить или опровергнуть данное обстоятельство сторона защиты обратилась к специалисту», — сообщила URA.RU Малахова. По ее словам, в следственном органе отрицают факт фальсификации документов. Следствие по делу окончено, скоро материалы должны отправить в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Адвокаты надеются, что заключение эксперта не останется без внимания прокурора, дело вернут на дополнительное расследование, а после и вовсе закроют. Мельников был задержан в конце ноября 2022 года. Его обвинили в превышении должностных полномочий, а после и в фальсификации доказательств. Следствие полагало, что Мельников надавил на гендиректора управкомпании «Приоритет» Анну Хафизову (Кудашкину), чтобы она нашла человека, который бы взял на себя вину в деле о подделке подписей в протоколе собрания жильцов, которое он расследовал. При этом проведенная лингвистическая экспертиза, по мнению адвокатов, опровергла версию следствия. В действиях офицера не нашли состава преступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Адвокаты начальника отдела уголовного розыска отдела полиции «Северо-Западный» в Челябинске подполковника полиции Андрея Мельникова, обвиняемого в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств, считают, что некоторые документы в деле их клиента подделаны. По словам адвоката Ангелины Малаховой, их мнение подкрепилось заключением специалиста. «В рапорте о выявлении преступления стоит подпись должностного лица правоохранительного органа, инициировавшего уголовное дело в отношении Мельникова. Согласно полученному заключению, подпись в некоторых документах подделана. При этом рапорт является основополагающим документом. Если он подделан — то повода для возбуждения уголовного дела нет. И чтобы подтвердить или опровергнуть данное обстоятельство сторона защиты обратилась к специалисту», — сообщила URA.RU Малахова. По ее словам, в следственном органе отрицают факт фальсификации документов. Следствие по делу окончено, скоро материалы должны отправить в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Адвокаты надеются, что заключение эксперта не останется без внимания прокурора, дело вернут на дополнительное расследование, а после и вовсе закроют. Мельников был задержан в конце ноября 2022 года. Его обвинили в превышении должностных полномочий, а после и в фальсификации доказательств. Следствие полагало, что Мельников надавил на гендиректора управкомпании «Приоритет» Анну Хафизову (Кудашкину), чтобы она нашла человека, который бы взял на себя вину в деле о подделке подписей в протоколе собрания жильцов, которое он расследовал. При этом проведенная лингвистическая экспертиза, по мнению адвокатов, опровергла версию следствия. В действиях офицера не нашли состава преступления.