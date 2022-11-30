В Челябинске задержали высокопоставленного полицейского

Задержанного начальника отдела угрозыска подозревают в незаконном преследовании женщины (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске начальник отдела угрозыска отдела полиции «Северо-Западный» и его подчиненный задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Оперативниками выявлен факт противоправной деятельности, совершенный сотрудниками одного из территориальных ОВД Челябинска. По предварительной информации, двое полицейских в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), склонили местную жительницу дать ложные признательные показания. В результате чего она была незаконно привлечена к ответственности», — заявили в пресс-службе.

Руководство регионального полицейского главка начало служебную проверку. Сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. Если их вина подтвердится, оба будут уволены по отрицательным мотивам.