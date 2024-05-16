Эксперты не нашли состава преступления в деле челябинского VIP-полицейского

Уголовное дело в отношении Андрея Мельникова разваливается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксперты не нашли состава преступления в действиях начальника отдела уголовного розыска отдела полиции «Северо-Западный» в Челябинске подполковника полиции Андрея Мельникова, обвиняемого в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. По словам адвоката офицера, Ангелины Малаховой, для стороны защиты это хороший знак.

«Результаты экспертиз однозначно свидетельствуют о том, что Мельников пытался установить именно виновное лицо, которое причастно к изготовлению поддельных протоколов собраний. Перевести всю вину на не имеющего к этому делу отношения человека мыслей не было. И результаты экспертизы как раз-таки говорят об этом», — сообщила URA.RU Малахова.

По ее словам, для стороны защиты подобные результаты экспертизы являются хорошим знаком. Так как каких-либо доказательств виновности Мельникова у следствия быть не может, а экспертиза указывает на его невиновность.

Мельников был задержан в конце ноября 2022 года. Изначально его обвиняли по п. п. «г», «е» ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). После в деле также появилась статья о фальсификации доказательств. Следствие считает, что офицер, занимаясь расследованием дела о подделке подписей собрания жильцов, «выбил» признательные показания из сотрудницы УК «Приоритет».

После задержания Мельников был отстранен от службы. На время расследования его отправили в СИЗО. Но через полгода меру пресечения изменили на запрет определенных действий. Своей вины офицер не признал и намерен добиваться оправдательного приговора.