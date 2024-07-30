На территории НПО автоматики в Екатеринбурге произошел мощный пожар. Кадрами с URA.RU поделился читатель.
Откуда именно валит густой черный дым, неясно. На месте видны пожарные расчеты. На предприятии готовят комментарий по теме. Представитель МЧС на момент публикации на звонок корреспондента не ответил.
Завод специализируется на разработке и изготовлению систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники и других отраслей промышленности. Является дочерним предприятием «Роскосмоса».
«На место ЧП, кроме огнеборцев, также оперативно выехали сотрудники ОП №8 городского УМВД. Они оказывают помощь в беспрепятственном проезде спецтранспорта МЧС, а также выясняют более подробные и точные обстоятельства причин возгорания. По итогам начавшихся проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение», — прокомментировал URA.RU официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!