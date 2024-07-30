Sky News Arabia: командир «Хезболлы» Шукра погиб при израильском ударе

В результате атаки Израиля погиб командира «Хезболлы» Фуада Шукра. Об этом заявил источник в ливанских органах безопасности.
«Источник в ливанских органах безопасности подтвердил гибель. Командира „Хезболлы“ Фуада Шукра мертв», — на свой источник ссылается телеканал Sky News Arabia.
Предполагается, что Шукра был возможной целью удара израильских военных. По данным арабских агентств, он занимал пост главного военного советника генсека «Хезболлы» Хасана Насруллы.
Ранее израильская армия нанесла удар по Бейруту для поражения позиций «Хезболлы», передает телеканал 360. Боевики отрицали гибель одного из своих лидеров, сообщает «Национальная служба новостей».
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