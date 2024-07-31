Лидер ХАМАС Исмаил Хания убит

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Одного из лидеров ХАМАСа убили в Тегеране, пишет Irib Фото:
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Один из лидеров группировки ХАМАС, глава политбюро Исмаил Хания был убит в Тегеране. Об этом сообщает иранское издание Irib.

«В своем заявлении Служба по связям с общественностью КСИР объявила о мученической смерти Исмаила Хании, главы политбюро ХАМАС», — передает издание. Вместе с ним был ликвидирован его телохранитель.

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Один из лидеров группировки ХАМАС, глава политбюро Исмаил Хания был убит в Тегеране. Об этом сообщает иранское издание Irib. «В своем заявлении Служба по связям с общественностью КСИР объявила о мученической смерти Исмаила Хании, главы политбюро ХАМАС», — передает издание. Вместе с ним был ликвидирован его телохранитель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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