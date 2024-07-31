Лидер ХАМАС Исмаил Хания убит

Одного из лидеров ХАМАСа убили в Тегеране, пишет Irib
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Один из лидеров группировки ХАМАС, глава политбюро Исмаил Хания был убит в Тегеране. Об этом сообщает иранское издание Irib.
«В своем заявлении Служба по связям с общественностью КСИР объявила о мученической смерти Исмаила Хании, главы политбюро ХАМАС», —
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