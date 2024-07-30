Врач из ХМАО раскрыл причины, вызывающие посттравматический синдром

Есть несколько факторов, влияющие на развитие посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Это особенность темперамента, повторяемость травмирующих событий, отсутствие поддержки близких. Чаще всего у мужчин данное расстройство могут вызвать боевые действия, а у женщин — насилие. Об этом рассказал психолог сургутской клинической психоневрологической больницы Владимир Беда.
«На развитие ПТСР влияет особенность темперамента, дополнительные внешние обстоятельства, частота повторений травмирующих событий, отсутствие поддержки близких людей. Употребление психоактивных веществ и алкоголя также могут усугубить расстройство. В основном с мужчинами при ПТСР случаются какие-либо боевые действия, когда они являются участками горячих точек, например. А у женщин чаще всего — это сексуализированное или домашнее насилие. Когда эти события повторяются, человек постоянно переживает и провоцирует ПТСР», — рассказал Беда в эфире сургутской психоневротической больницы в соцсети «ВКонтакте».
По словам психолога, спровоцировать ПТСР могут различные субъективные ситуации. Например, военная кампания, буллинг в школе, увольнение с работы или даже плохо написанная контрольная. Самым распространенным симптом расстройства являются флешбеки — внезапные воспоминания. «У кого-то флешбеком может быть запах пороха по утрам, звуки. Или кошмары, когда снится травмирующее событие», — пояснил врач.
При возникновении таких симптомов психолог советует незамедлительно обращаться за помощью к профильным специалистам. Пациенту подберут комплексное лечение с психотерапией.
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