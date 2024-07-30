Власти ХМАО обсуждают список вакансий, по которым запретят работать мигрантам

Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют расширить список сфер деятельности, в которых нельзя работать трудовым мигрантам. Об этом рассказала бизнес-омбудсмен Югры Ирина Каск.
«Предлагается продлить на 2025 год действие запретов, установленных постановлением губернатора автономного округа от 01.12.2024 № 180 на 2024 год и дополнить новыми видами деятельности в сфере бытового обслуживания населения и ухода за детьми», — написала в своем telegram-канале Каск. Проект постановления разработал департамент труда ХМАО.
Иностранцам, которые живут и работают в Югре по трудовым патентам, среди прочего хотят запретить заниматься уходом за детьми, ремонтировать бытовую технику, обувь, мебель и часы с ювелирными изделиями. Также в перечень может войти работа в химчистках, парикмахерских и физкультурно-оздоровительная деятельность. «Предложения организатором публичных обсуждений принимаются не позднее 23 августа 2024 года», — уточняется в публикации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!