30 июля 2024

Власти ХМАО обсуждают список вакансий, по которым запретят работать мигрантам

© Служба новостей «URA.RU»
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Окружные власти планируют расширить список сфер, в которых нельзя работать мигрантам
Окружные власти планируют расширить список сфер, в которых нельзя работать мигрантам Фото:

Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют расширить список сфер деятельности, в которых нельзя работать трудовым мигрантам. Об этом рассказала бизнес-омбудсмен Югры Ирина Каск.

«Предлагается продлить на 2025 год действие запретов, установленных постановлением губернатора автономного округа от 01.12.2024 № 180 на 2024 год и дополнить новыми видами деятельности в сфере бытового обслуживания населения и ухода за детьми», — написала в своем telegram-канале Каск. Проект постановления разработал департамент труда ХМАО. 

Иностранцам, которые живут и работают в Югре по трудовым патентам, среди прочего хотят запретить заниматься уходом за детьми, ремонтировать бытовую технику, обувь, мебель и часы с ювелирными изделиями. Также в перечень может войти работа в химчистках, парикмахерских и физкультурно-оздоровительная деятельность. «Предложения организатором публичных обсуждений принимаются не позднее 23 августа 2024 года», — уточняется в публикации.

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Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют расширить список сфер деятельности, в которых нельзя работать трудовым мигрантам. Об этом рассказала бизнес-омбудсмен Югры Ирина Каск. «Предлагается продлить на 2025 год действие запретов, установленных постановлением губернатора автономного округа от 01.12.2024 № 180 на 2024 год и дополнить новыми видами деятельности в сфере бытового обслуживания населения и ухода за детьми», — написала в своем telegram-канале Каск. Проект постановления разработал департамент труда ХМАО.  Иностранцам, которые живут и работают в Югре по трудовым патентам, среди прочего хотят запретить заниматься уходом за детьми, ремонтировать бытовую технику, обувь, мебель и часы с ювелирными изделиями. Также в перечень может войти работа в химчистках, парикмахерских и физкультурно-оздоровительная деятельность. «Предложения организатором публичных обсуждений принимаются не позднее 23 августа 2024 года», — уточняется в публикации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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