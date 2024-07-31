Президент Венесуэлы вызвал Илона Маска на бой, тот согласился

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Американский предприниматель Илон Маск поддержал венесуэльскую оппозицию и протесты против президента страны Николаса Мадуро Фото:

Переизбранный президент Венесуэлы Николас Мадуро вызвал американского предпринимателя Илона Маска на бой из-за того, что тот поддержал оппозицию, оспаривавшую победу Мадуро. Маск согласился.

«Я принимаю [вызов]», — заявил предприниматель в соцсети X. Ранее в той же сети он призывал Мадуро уйти с поста, называл его диктатором и одобрял протесты венесуэльцев. Об этом сообщили в telegram-канале «Осторожно, новости».

После переизбрания Мадуро в Венесуэле начались акции протеста. Эту информацию передали в RT.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил, что в стране совершается попытка переворота при поддержке США. По его словам, Николас Мадуро делает все, чтобы не допустить смену власти и призывает стороны к диалогу.

Венесуэльская оппозиция и происходящие протесты курируются Вашингтоном, который хочет сместить Мадуро с помощью «цветной революции». Об заявили в «Царьграде».

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Переизбранный президент Венесуэлы Николас Мадуро вызвал американского предпринимателя Илона Маска на бой из-за того, что тот поддержал оппозицию, оспаривавшую победу Мадуро. Маск согласился. «Я принимаю [вызов]», — заявил предприниматель в соцсети X. Ранее в той же сети он призывал Мадуро уйти с поста, называл его диктатором и одобрял протесты венесуэльцев. Об этом сообщили в telegram-канале «Осторожно, новости». После переизбрания Мадуро в Венесуэле начались акции протеста. Эту информацию передали в RT. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил, что в стране совершается попытка переворота при поддержке США. По его словам, Николас Мадуро делает все, чтобы не допустить смену власти и призывает стороны к диалогу. Венесуэльская оппозиция и происходящие протесты курируются Вашингтоном, который хочет сместить Мадуро с помощью «цветной революции». Об заявили в «Царьграде».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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