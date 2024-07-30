Министр обороны Венесуэлы забил тревогу из-за угрозы госпереворота

В Венесуэле совершается попытка госпереворота. Об этом сообщил министр обороны Владимир Падрино Лопес. По его словам, оппозиция страны действует при поддержке Запада.
«Мы находимся в ситуации госпереворота, предпринимаемого ультраправыми при поддержке империалистов США и их союзников и прислужников», — заявил Лопес. Он отметил, что президент страны Николас Мадуро делает все, чтобы не допустить смену власти. По его словам, лидер Венесуэлы призвал все стороны к диалогу. Его словам передает телеканал El Universal.
Ранее сообщалось, что в Венесуэле после подведения итогов президентских выборов и объявления победы Мадуро начались беспорядки. В ходе них ранено 23 военнослужащих. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
В Кремле заявили, что венесуэльская оппозиция должна смириться с поражением на выборах президента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что им стоит признать победу действующего главы государства Мадуро.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.