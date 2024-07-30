Министр обороны Венесуэлы забил тревогу из-за угрозы госпереворота

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В Венесуэле оппозиция предприняла попытку госпереворота, власти призывают к диалогу
В Венесуэле оппозиция предприняла попытку госпереворота, власти призывают к диалогу Фото:

В Венесуэле совершается попытка госпереворота. Об этом сообщил министр обороны Владимир Падрино Лопес. По его словам, оппозиция страны действует при поддержке Запада.

«Мы находимся в ситуации госпереворота, предпринимаемого ультраправыми при поддержке империалистов США и их союзников и прислужников», — заявил Лопес. Он отметил, что президент страны Николас Мадуро делает все, чтобы не допустить смену власти. По его словам, лидер Венесуэлы призвал все стороны к диалогу. Его словам передает телеканал El Universal.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле после подведения итогов президентских выборов и объявления победы Мадуро начались беспорядки. В ходе них ранено 23 военнослужащих. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

В Кремле заявили, что венесуэльская оппозиция должна смириться с поражением на выборах президента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что им стоит признать победу действующего главы государства Мадуро.

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В Венесуэле совершается попытка госпереворота. Об этом сообщил министр обороны Владимир Падрино Лопес. По его словам, оппозиция страны действует при поддержке Запада. «Мы находимся в ситуации госпереворота, предпринимаемого ультраправыми при поддержке империалистов США и их союзников и прислужников», — заявил Лопес. Он отметил, что президент страны Николас Мадуро делает все, чтобы не допустить смену власти. По его словам, лидер Венесуэлы призвал все стороны к диалогу. Его словам передает телеканал El Universal. Ранее сообщалось, что в Венесуэле после подведения итогов президентских выборов и объявления победы Мадуро начались беспорядки. В ходе них ранено 23 военнослужащих. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. В Кремле заявили, что венесуэльская оппозиция должна смириться с поражением на выборах президента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что им стоит признать победу действующего главы государства Мадуро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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