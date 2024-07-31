Time раскрыл неудобную для США правду про Харрис и ее решений по Украине

Time: Харрис и Зеленский имели разногласия перед СВО
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Перед началом СВО Камала Харрис отвергла два предложения Владимира Зеленского Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вице-президент США Камала Харрис за неделю до начала российской спецоперации на Украине отказалась передавать оружие Киеву и вводить санкции в отношении Москвы. Лидер Украины Владимир Зеленский просил Харрис ввести санкции и направить на Украину оружие для предотвращения захвата страны российскими войсками во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года. Об этом сообщили в журнале Time.

«Камала Харрис за неделю до начала спецоперации отказалась передавать оружие Киеву и вводить санкции в отношении Москвы», — написали в Time. По словам украинских чиновников, присутствовавших в зале, Харрис отвергла предложения Зеленского. Как отмечает издание, в отличие от президента США Джо Байдена и многих высокопоставленных американских чиновников, Харрис не ездила на Украину с начала спецоперации.

На Мюнхенской конференции Харрис также должна была сыграть ключевую роль в координации европейских лидеров для единого ответа на возможные действия России и выразить позицию США в своей речи. Она встретилась с европейскими лидерами, чтобы скоординировать ответные меры, и предположила сценарий действий России, наметив шаги для совместных действий США и Европы. Однако ее послание Зеленскому в Мюнхене усилило его разочарование в союзниках и задало тон холодным отношениям с ней.

Харрис представляла США на важных встречах, когда президент Байден не мог приехать. На Мюнхенской конференции по безопасности в 2023 году она говорила о конфликте между Россией и Украиной. Когда Харрис пришла вместо Байдена, их встреча с Зеленским была формальной, как и предыдущие. Украинский лидер зачитал подготовленное выступление, поблагодарив Байдена и Конгресс США за поддержку. Харрис отметила, что это шестая встреча с начала конфликта между Россией и Украиной. Зеленский с улыбкой ответил, что это не последняя встреча, и Харрис добавила, что надеется на встречи в лучшие времена.

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Вице-президент США Камала Харрис за неделю до начала российской спецоперации на Украине отказалась передавать оружие Киеву и вводить санкции в отношении Москвы. Лидер Украины Владимир Зеленский просил Харрис ввести санкции и направить на Украину оружие для предотвращения захвата страны российскими войсками во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года. Об этом сообщили в журнале Time. «Камала Харрис за неделю до начала спецоперации отказалась передавать оружие Киеву и вводить санкции в отношении Москвы», — написали в Time. По словам украинских чиновников, присутствовавших в зале, Харрис отвергла предложения Зеленского. Как отмечает издание, в отличие от президента США Джо Байдена и многих высокопоставленных американских чиновников, Харрис не ездила на Украину с начала спецоперации. На Мюнхенской конференции Харрис также должна была сыграть ключевую роль в координации европейских лидеров для единого ответа на возможные действия России и выразить позицию США в своей речи. Она встретилась с европейскими лидерами, чтобы скоординировать ответные меры, и предположила сценарий действий России, наметив шаги для совместных действий США и Европы. Однако ее послание Зеленскому в Мюнхене усилило его разочарование в союзниках и задало тон холодным отношениям с ней. Харрис представляла США на важных встречах, когда президент Байден не мог приехать. На Мюнхенской конференции по безопасности в 2023 году она говорила о конфликте между Россией и Украиной. Когда Харрис пришла вместо Байдена, их встреча с Зеленским была формальной, как и предыдущие. Украинский лидер зачитал подготовленное выступление, поблагодарив Байдена и Конгресс США за поддержку. Харрис отметила, что это шестая встреча с начала конфликта между Россией и Украиной. Зеленский с улыбкой ответил, что это не последняя встреча, и Харрис добавила, что надеется на встречи в лучшие времена.
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