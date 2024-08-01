Женщине, у которой болела голова из-за стресса, диагностировали рак

В Нью-Йорке женщина Эми Уэрхэм перепутала головную боль с раком

Эми Уэрхэм вместо рака ошибочно списывала головные боли на стресс, передает BristolPost Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лондонский юрист по имени Эми Уэрхэм связывала свои головные боли со стрессом на работе. Однако нью-йорские врачи диагностировали у женщины мультиформную глиобластому, то есть, опухоль мозга, сообщает BristolPost.

«Я думала, что мои головные боли вызваны стрессом на работе, но на самом деле это была быстрорастущая опухоль мозга», — передает издание слова Уэрхэм. Кроме того, в ходе лечения женщина решила создать собственный Фонд Эми Уэрхэм и успешно собрала 90 000 фунтов стерлингов на исследования в области борьбы с опухолями головного мозга.

Свое решение Эми Уэрхэм объясняет ограниченностью доступных вариантов лечения. Она подчеркнула, что хочет бороться и повышать осведомленность об этом страшном заболевании. «Исследования более эффективных методов лечения крайне необходимы. До того, как мне поставили диагноз глиобластома, я никогда о ней не слышал», — отметила Уэрхэм.

Ранее онколог Иван Карасев назвал частую причину развития рака. Она заключается в длительном хроническом стрессе. По мнению врача, постоянное нахождение в негативных эмоциях фактически «подкармливает» раковые клетки и способствует развитию болезни, передает «Царьград».