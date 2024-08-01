Военные ВСУ пытались дронами уничтожить плененных сослуживцев. Видео

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Военные ВСУ пытались уничтожить своих сослуживцев на донецком направлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Донецкой Народной Республике (ДНР) украинская армия с помощью дронов-камикадзе попыталась уничтожить группу сослуживцев. Они сдались в плен на донецком направлении. Об этом сообщил один из военнопленных Дмитрий Курков, которого мобилизовали из Одесской области.

«Военнослужащие ВСУ пытались дронами-камикадзе уничтожить сдавшуюся в плен группу сослуживцев», — заявил пленный военный Курков, его слова передают РИА Новости. Это произошло на донецком направлении.

Ранее Сергей Наталенко, военнослужащий 32-й механизированной бригады ВСУ сообщил, что его сослуживцы пытались его расстрелять в момент, когда он сдавался в плен российским войскам. ВС РФ смогли спасти Наталенко, под огнем они вынесли раненого военнослужащего на руках, передает RT.

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В Донецкой Народной Республике (ДНР) украинская армия с помощью дронов-камикадзе попыталась уничтожить группу сослуживцев. Они сдались в плен на донецком направлении. Об этом сообщил один из военнопленных Дмитрий Курков, которого мобилизовали из Одесской области. «Военнослужащие ВСУ пытались дронами-камикадзе уничтожить сдавшуюся в плен группу сослуживцев», — заявил пленный военный Курков, его слова передают РИА Новости. Это произошло на донецком направлении. Ранее Сергей Наталенко, военнослужащий 32-й механизированной бригады ВСУ сообщил, что его сослуживцы пытались его расстрелять в момент, когда он сдавался в плен российским войскам. ВС РФ смогли спасти Наталенко, под огнем они вынесли раненого военнослужащего на руках, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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