В Донецкой Народной Республике (ДНР) украинская армия с помощью дронов-камикадзе попыталась уничтожить группу сослуживцев. Они сдались в плен на донецком направлении. Об этом сообщил один из военнопленных Дмитрий Курков, которого мобилизовали из Одесской области.
«Военнослужащие ВСУ пытались дронами-камикадзе уничтожить сдавшуюся в плен группу сослуживцев», — заявил пленный военный Курков, его слова передают РИА Новости. Это произошло на донецком направлении.
Ранее Сергей Наталенко, военнослужащий 32-й механизированной бригады ВСУ сообщил, что его сослуживцы пытались его расстрелять в момент, когда он сдавался в плен российским войскам. ВС РФ смогли спасти Наталенко, под огнем они вынесли раненого военнослужащего на руках, передает RT.
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