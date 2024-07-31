Власти ЯНАО отчитались о переселении северян из ветхого фонда

На Ямале строится 146 домов под переселение северян из ветхого жилья

На Ямале все больше северян прощаются с ветхим жильем Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что уже 46 тысяч человек в округе покинули аварийный фонд и переехали в новые квартиры. По данным правительства ЯНАО, на территории округа возводится 250 многоквартирников, из них 146 домов — под переселение.

«Выполнили задачу нашего Президента по расселению аварийного фонда и втрое превысили показатель нацпроекта „Жилье и городская среда“. Результат уже оценили 46 тысяч ямальцев, которые живут в принципиально других, комфортных условиях. Продолжаем, не сбавляя темпа», — сообщает Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале.

По данным правительства округа, в ЯНАО в течение пяти лет 46 тысяч человек переехали в новые квартиры из ветхого жилья. С начала года в рамках программы расселения новоселье справили 5,6 тысяч северян. На территории округа строители возводят 250 многоквартирных домов, из них 145 предназначены для жителей ветхого фонда.

По словам губернатора, после первого миллиона аварийных «квадратов» в округе возьмутся за следующий миллион. «Наша глобальная цель — навсегда попрощаться с деревянным Ямалом», — сообщил Артюхов.

Ранее URA.RU писало, что аварийный фонд седьмого микрорайона в Губкинском (ЯНАО) планируется полностью расселить в новые дома в октябре 2024 года. Сейчас из «авариек» в современное жилье переехали уже почти 700 семей.