Сильные ливни в Челябинской области приведут к резкому подъему рек

Река Миасс уже вышла из своих берегов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Синоптики Челябинской области продлили штормовое предупреждение из-за сильных ливней и ветра на 2 августа. Метеорологи Челябинского гидрометеоцентра предупредили об интерсивном подъеме уровня воды,

«Ночью и днем 2 августа в отдельных районах Челябинской области сохраняются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, при грозах усиление ветра до 20-25 метров в секунду. В ближайшие дни на реках области ожидается в местах выпадения дождей интенсивные подъемы уровней воды», — уточнили метеорологи.

Синоптики добавили, что вода может достигнуть опасных отметок. Кроме того, обильные осадки увеличат притоки воды в пруды и водохранилища, пойма рек может быть затоплена.

Ранее синоптики предупреждали о сильных ливнях, которые обрушатся на регион 1 августа. Согласно долговременному прогнозу, осадки будут идти с той или иной степенью интенсивности весь последний месяц лета.