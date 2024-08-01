Сильные ливни в Челябинской области приведут к резкому подъему рек

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Набережная реки Миасс и ребра Дубровского. Челябинск, вода, лето, паводок, наводнение, потоп, набережная реки миасс, река миасс , август
Река Миасс уже вышла из своих берегов Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Синоптики Челябинской области продлили штормовое предупреждение из-за сильных ливней и ветра на 2 августа. Метеорологи Челябинского гидрометеоцентра предупредили об интерсивном подъеме уровня воды,

«Ночью и днем 2 августа в отдельных районах Челябинской области сохраняются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, при грозах усиление ветра до 20-25 метров в секунду. В ближайшие дни на реках области ожидается в местах выпадения дождей интенсивные подъемы уровней воды», — уточнили метеорологи.

Синоптики добавили, что вода может достигнуть опасных отметок. Кроме того, обильные осадки увеличат притоки воды в пруды и водохранилища, пойма рек может быть затоплена.

Ранее синоптики предупреждали о сильных ливнях, которые обрушатся на регион 1 августа. Согласно долговременному прогнозу, осадки будут идти с той или иной степенью интенсивности весь последний месяц лета.

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Синоптики Челябинской области продлили штормовое предупреждение из-за сильных ливней и ветра на 2 августа. Метеорологи Челябинского гидрометеоцентра предупредили об интерсивном подъеме уровня воды, «Ночью и днем 2 августа в отдельных районах Челябинской области сохраняются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, при грозах усиление ветра до 20-25 метров в секунду. В ближайшие дни на реках области ожидается в местах выпадения дождей интенсивные подъемы уровней воды», — уточнили метеорологи. Синоптики добавили, что вода может достигнуть опасных отметок. Кроме того, обильные осадки увеличат притоки воды в пруды и водохранилища, пойма рек может быть затоплена. Ранее синоптики предупреждали о сильных ливнях, которые обрушатся на регион 1 августа. Согласно долговременному прогнозу, осадки будут идти с той или иной степенью интенсивности весь последний месяц лета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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