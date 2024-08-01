Число пострадавших под завалами в Нижнем Тагиле выросло до шести человек

В доме на Сибирской, 81 обрушились два подъезда (архивное фото)
новость из сюжетаВ Нижнем Тагиле обрушился жилой дом
Количество пострадавших при обрушении пятиэтажного дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле (Свердловская область) выросло до шести человек. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«Количество пострадавших при обрушении в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле возросло до 6 человек, из них 3 ребенка», — говорится в сообщении.
В Нижнем Тагиле днем 1 августа обрушилась часть жилого дома по ул. Сибирская, 81. Предварительная причина — взрыв бытового газа. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.
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