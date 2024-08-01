Число пострадавших под завалами в Нижнем Тагиле выросло до шести человек

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В доме на Сибирской, 81 обрушились два подъезда (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Количество пострадавших при обрушении пятиэтажного дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле (Свердловская область) выросло до шести человек. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Количество пострадавших при обрушении в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле возросло до 6 человек, из них 3 ребенка», — говорится в сообщении.

В Нижнем Тагиле днем 1 августа обрушилась часть жилого дома по ул. Сибирская, 81. Предварительная причина — взрыв бытового газа. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.

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Количество пострадавших при обрушении пятиэтажного дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле (Свердловская область) выросло до шести человек. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Количество пострадавших при обрушении в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле возросло до 6 человек, из них 3 ребенка», — говорится в сообщении. В Нижнем Тагиле днем 1 августа обрушилась часть жилого дома по ул. Сибирская, 81. Предварительная причина — взрыв бытового газа. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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