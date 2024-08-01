В элитном ЖК Челябинска сорвалась строительная люлька с людьми

На площадке многоквартирного дома в элитном жилом комплексе (ЖК) Челябинска «Лесопарковый» 1 августа у строительной люльки, где были два мужчины оборвался трос. Рабочие продолжили висеть до приезда автолестницы, сообщили URA.RU в пресс-центре ГУ МЧС по региону.
«По прибытии наших подразделений на стройплощадку у дома на улице Лесопарковой 7Д обнаружено, что на уровне шестого этажа висит строительная люлька с одним оборванным тросом. Незамедлительно была установлена автолестница к месту происшествия», — говорится в сообщении.
Из люльки были спасены двое мужчин. Никаких травм у них не обнаружено. От госпитализации рабочие отказались.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!