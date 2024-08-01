В элитном ЖК Челябинска сорвалась строительная люлька с людьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь рабочим не понадобилась
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На площадке многоквартирного дома в элитном жилом комплексе (ЖК) Челябинска «Лесопарковый» 1 августа у строительной люльки, где были два мужчины оборвался трос. Рабочие продолжили висеть до приезда автолестницы, сообщили URA.RU в пресс-центре ГУ МЧС по региону.

«По прибытии наших подразделений на стройплощадку у дома на улице Лесопарковой 7Д обнаружено, что на уровне шестого этажа висит строительная люлька с одним оборванным тросом. Незамедлительно была установлена автолестница к месту происшествия», — говорится в сообщении.

Из люльки были спасены двое мужчин. Никаких травм у них не обнаружено. От госпитализации рабочие отказались. 

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На площадке многоквартирного дома в элитном жилом комплексе (ЖК) Челябинска «Лесопарковый» 1 августа у строительной люльки, где были два мужчины оборвался трос. Рабочие продолжили висеть до приезда автолестницы, сообщили URA.RU в пресс-центре ГУ МЧС по региону. «По прибытии наших подразделений на стройплощадку у дома на улице Лесопарковой 7Д обнаружено, что на уровне шестого этажа висит строительная люлька с одним оборванным тросом. Незамедлительно была установлена автолестница к месту происшествия», — говорится в сообщении. Из люльки были спасены двое мужчин. Никаких травм у них не обнаружено. От госпитализации рабочие отказались. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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