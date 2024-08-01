Задержаны вандалы, срезавшие баннеры кандидатов в гордуму Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Агитплакаты главы Курчатовского района Сергея Антипова (на фото слева), баллотирующегося в гордуму, пострадали от рук вандалов
Агитплакаты главы Курчатовского района Сергея Антипова (на фото слева), баллотирующегося в гордуму, пострадали от рук вандалов Фото:

В Челябинске 1 августа задержали вандалов, уничтожавших

агитационные материалы кандидатов-единороссов в Курчатовском районе. Как

сообщил источник URA.RU, заказчиками уничтожения

агитплакатов стали представители конкурирующей партии.

«Это молодые люди. Они признались, что их наняли в штабе

этой партии, чтобы снять баннеры и записать процесс на видео», — рассказал источник.

По словам источника, задержанных уже опросили. В

пресс-службе главка МВД по региону сообщили, что полиция устанавливает

обстоятельства произошедшего. Ведется соответствующая работа.

Вандалы срезали агитационные баннеры трех кандидатов в

гордуму Челябинска. Это плакаты Сергея Антипова, Игоря Латыпова и Сергея

Григорьева. Все три кандидата в депутаты, чьи плакаты пострадали, баллотируются

в гордуму от партии «Единая Россия». Антипов, возглавляющий район, идет по

округу № 5, руководитель УК «Голос» Григорьев выдвинут по округу № 8, советник

гендиректора «Челябинского цинкового завода» Латыпов является кандидатом по

округу № 9. Сами они изначально заявляли, что это заказ политических

конкурентов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 1 августа задержали вандалов, уничтожавших агитационные материалы кандидатов-единороссов в Курчатовском районе. Как сообщил источник URA.RU, заказчиками уничтожения агитплакатов стали представители конкурирующей партии. «Это молодые люди. Они признались, что их наняли в штабе этой партии, чтобы снять баннеры и записать процесс на видео», — рассказал источник. По словам источника, задержанных уже опросили. В пресс-службе главка МВД по региону сообщили, что полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Ведется соответствующая работа. Вандалы срезали агитационные баннеры трех кандидатов в гордуму Челябинска. Это плакаты Сергея Антипова, Игоря Латыпова и Сергея Григорьева. Все три кандидата в депутаты, чьи плакаты пострадали, баллотируются в гордуму от партии «Единая Россия». Антипов, возглавляющий район, идет по округу № 5, руководитель УК «Голос» Григорьев выдвинут по округу № 8, советник гендиректора «Челябинского цинкового завода» Латыпов является кандидатом по округу № 9. Сами они изначально заявляли, что это заказ политических конкурентов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...