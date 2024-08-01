Задержаны вандалы, срезавшие баннеры кандидатов в гордуму Челябинска

В Челябинске 1 августа задержали вандалов, уничтожавших
агитационные материалы кандидатов-единороссов в Курчатовском районе. Как
сообщил источник URA.RU, заказчиками уничтожения
агитплакатов стали представители конкурирующей партии.
«Это молодые люди. Они признались, что их наняли в штабе
этой партии, чтобы снять баннеры и записать процесс на видео», — рассказал источник.
По словам источника, задержанных уже опросили. В
пресс-службе главка МВД по региону сообщили, что полиция устанавливает
обстоятельства произошедшего. Ведется соответствующая работа.
Вандалы срезали агитационные баннеры трех кандидатов в
гордуму Челябинска. Это плакаты Сергея Антипова, Игоря Латыпова и Сергея
Григорьева. Все три кандидата в депутаты, чьи плакаты пострадали, баллотируются
в гордуму от партии «Единая Россия». Антипов, возглавляющий район, идет по
округу № 5, руководитель УК «Голос» Григорьев выдвинут по округу № 8, советник
гендиректора «Челябинского цинкового завода» Латыпов является кандидатом по
округу № 9. Сами они изначально заявляли, что это заказ политических
конкурентов.
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