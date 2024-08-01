В Кургане горячую воду дадут сотням горожан

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В Кургане в 11 домов вернули горячую воду Фото:

В Кургане после проведения испытаний на теплосетях горячую воду вернут в 11 жилых домов в центре города и микрорайоне Энергетики. Об этом сообщает пресс-служба Курганской генерирующей компании (КГК) в соцсети.

«После проведения всех работ по подготовке тепловых сетей начинается запуск горячей воды в дома, расположенные по следующим адресам: Зорге 5, 16, 18; Конституции 77А; Криволапова 17; Радионова 62, 64; Свердлова 15, 34, 36, 38», — говорится в посте группы КГК в соцсети «ВКонтакте». Горячая вода будет появляться в домах в течение 1-3 ней.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на 10 дней остановят работу ТЭЦ для проведения ремонта. В компании КГК заявляли, что эти работы не повлияют на подачу горячей воды жителям районов Энергетики, Западный, бульвара Солнечный.

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В Кургане после проведения испытаний на теплосетях горячую воду вернут в 11 жилых домов в центре города и микрорайоне Энергетики. Об этом сообщает пресс-служба Курганской генерирующей компании (КГК) в соцсети. «После проведения всех работ по подготовке тепловых сетей начинается запуск горячей воды в дома, расположенные по следующим адресам: Зорге 5, 16, 18; Конституции 77А; Криволапова 17; Радионова 62, 64; Свердлова 15, 34, 36, 38», — говорится в посте группы КГК в соцсети «ВКонтакте». Горячая вода будет появляться в домах в течение 1-3 ней. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на 10 дней остановят работу ТЭЦ для проведения ремонта. В компании КГК заявляли, что эти работы не повлияют на подачу горячей воды жителям районов Энергетики, Западный, бульвара Солнечный.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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