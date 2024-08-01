Руководитель «Военторга» Павлов не признал вину по делу о хищениях

Руководитель АО «Военторг» Владимир Павлов не признал свою вину по делу о хищениях. Он был задержан в рамках уголовного дела о хищении средств при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России.
«Руководитель „Военторга“ Владимир Павлов заявил в суде, что не признает вину по делу о хищениях», — сообщает РИА Новости. За мошенничество в особо крупном размере Павлову грозит до 10 лет лишения свободы.
В ночь на 1 августа руководителя «Военторга» Владимира Павлова задержали. По версии следствия, в 2019 году Павлов с иными соучастниками, находясь на территории Москвы, Республики Северной Осетии — Алании, Ставропольского края, Псковской области, вступили в преступный сговор. Общая сумма контрактов составила примерно 625 миллионов рублей, но цена была завышена на 400 миллионов рублей.
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