Руководитель «Военторга» Павлов не признал вину по делу о хищениях

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Суд Зыков и Зубков. Челябинск , уголовное дело, прокурор, наказание, обвинение, преступление, уголовный кодекс, суд
Владимир Павлов обвиняется в хищении средств в особо крупном размере Фото:

Руководитель АО «Военторг» Владимир Павлов не признал свою вину по делу о хищениях. Он был задержан в рамках уголовного дела о хищении средств при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России.

«Руководитель „Военторга“ Владимир Павлов заявил в суде, что не признает вину по делу о хищениях», — сообщает РИА Новости. За мошенничество в особо крупном размере Павлову грозит до 10 лет лишения свободы.

В ночь на 1 августа руководителя «Военторга» Владимира Павлова задержали. По версии следствия, в 2019 году Павлов с иными соучастниками, находясь на территории Москвы, Республики Северной Осетии — Алании, Ставропольского края, Псковской области, вступили в преступный сговор. Общая сумма контрактов составила примерно 625 миллионов рублей, но цена была завышена на 400 миллионов рублей.

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Руководитель АО «Военторг» Владимир Павлов не признал свою вину по делу о хищениях. Он был задержан в рамках уголовного дела о хищении средств при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России. «Руководитель „Военторга“ Владимир Павлов заявил в суде, что не признает вину по делу о хищениях», — сообщает РИА Новости. За мошенничество в особо крупном размере Павлову грозит до 10 лет лишения свободы. В ночь на 1 августа руководителя «Военторга» Владимира Павлова задержали. По версии следствия, в 2019 году Павлов с иными соучастниками, находясь на территории Москвы, Республики Северной Осетии — Алании, Ставропольского края, Псковской области, вступили в преступный сговор. Общая сумма контрактов составила примерно 625 миллионов рублей, но цена была завышена на 400 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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