Руководитель «Военторга» Павлов не признал вину по делу о хищениях

01 августа 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Владимир Павлов обвиняется в хищении средств в особо крупном размере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Руководитель АО «Военторг» Владимир Павлов не признал свою вину по делу о хищениях. Он был задержан в рамках уголовного дела о хищении средств при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России. «Руководитель „Военторга“ Владимир Павлов заявил в суде, что не признает вину по делу о хищениях», — сообщает РИА Новости. За мошенничество в особо крупном размере Павлову грозит до 10 лет лишения свободы. В ночь на 1 августа руководителя «Военторга» Владимира Павлова задержали. По версии следствия, в 2019 году Павлов с иными соучастниками, находясь на территории Москвы, Республики Северной Осетии — Алании, Ставропольского края, Псковской области, вступили в преступный сговор. Общая сумма контрактов составила примерно 625 миллионов рублей, но цена была завышена на 400 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководитель АО «Военторг» Владимир Павлов не признал свою вину по делу о хищениях. Он был задержан в рамках уголовного дела о хищении средств при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России. «Руководитель „Военторга“ Владимир Павлов заявил в суде, что не признает вину по делу о хищениях», — сообщает РИА Новости. За мошенничество в особо крупном размере Павлову грозит до 10 лет лишения свободы. В ночь на 1 августа руководителя «Военторга» Владимира Павлова задержали. По версии следствия, в 2019 году Павлов с иными соучастниками, находясь на территории Москвы, Республики Северной Осетии — Алании, Ставропольского края, Псковской области, вступили в преступный сговор. Общая сумма контрактов составила примерно 625 миллионов рублей, но цена была завышена на 400 миллионов рублей.