МВД: главу «Военторга» задержали из-за крупных хищений у Минобороны

01 августа 2024 в 04:02 Размер текста - 17 +

Следователем Следственного департамента МВД России возбуждено уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Руководителя «Военторга» задержали из-за крупных хищений у Минобороны. Возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. «В рамках дела задержан руководитель АО „Военторг“. Также задержан бенефициар подконтрольных организаций — 41-летний уроженец Республики Северная Осетия-Алания. Допрошены по делу около 30 свидетелей», — сообщает пресс-центр ведомства. По версии следствия, в 2019 году руководитель АО «Военторг» совместно с иными соучастниками, находясь на территории Москвы, Республики Северной Осетии — Алании, Ставропольского края, Псковской области вступили в преступный сговор. Общая сумма контрактов составила около 625 млн рублей, однако цена была необоснованно завышена на 400 млн рублей. Ранее был арестован генерал Дмитрий Булгаков. В отношении него расследуется уголовное дело коррупционной направленности. Его обвиняют в поставках некачественной еды в войска. Ранее на его недвижимость, активы и банковские счета были наложены обеспечительные меры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководителя «Военторга» задержали из-за крупных хищений у Минобороны. Возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. «В рамках дела задержан руководитель АО „Военторг“. Также задержан бенефициар подконтрольных организаций — 41-летний уроженец Республики Северная Осетия-Алания. Допрошены по делу около 30 свидетелей», — сообщает пресс-центр ведомства. По версии следствия, в 2019 году руководитель АО «Военторг» совместно с иными соучастниками, находясь на территории Москвы, Республики Северной Осетии — Алании, Ставропольского края, Псковской области вступили в преступный сговор. Общая сумма контрактов составила около 625 млн рублей, однако цена была необоснованно завышена на 400 млн рублей. Ранее был арестован генерал Дмитрий Булгаков. В отношении него расследуется уголовное дело коррупционной направленности. Его обвиняют в поставках некачественной еды в войска. Ранее на его недвижимость, активы и банковские счета были наложены обеспечительные меры.