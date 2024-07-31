31 июля 2024

МВД: главу «Военторга» задержали из-за крупных хищений у Минобороны

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
Следователем Следственного департамента МВД России возбуждено уголовное дело Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Руководителя «Военторга» задержали из-за крупных хищений у Минобороны. Возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

«В рамках дела задержан руководитель АО „Военторг“. Также задержан бенефициар подконтрольных организаций — 41-летний уроженец Республики Северная Осетия-Алания. Допрошены по делу около 30 свидетелей», — сообщает пресс-центр ведомства.

По версии следствия, в 2019 году руководитель АО «Военторг» совместно с иными соучастниками, находясь на территории Москвы, Республики Северной Осетии — Алании, Ставропольского края, Псковской области вступили в преступный сговор. Общая сумма контрактов составила около 625 млн рублей, однако цена была необоснованно завышена на 400 млн рублей.

Ранее был арестован генерал Дмитрий Булгаков. В отношении него расследуется уголовное дело коррупционной направленности. Его обвиняют в поставках некачественной еды в войска. Ранее на его недвижимость, активы и банковские счета были наложены обеспечительные меры.

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Руководителя «Военторга» задержали из-за крупных хищений у Минобороны. Возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. «В рамках дела задержан руководитель АО „Военторг“. Также задержан бенефициар подконтрольных организаций — 41-летний уроженец Республики Северная Осетия-Алания. Допрошены по делу около 30 свидетелей», — сообщает пресс-центр ведомства. По версии следствия, в 2019 году руководитель АО «Военторг» совместно с иными соучастниками, находясь на территории Москвы, Республики Северной Осетии — Алании, Ставропольского края, Псковской области вступили в преступный сговор. Общая сумма контрактов составила около 625 млн рублей, однако цена была необоснованно завышена на 400 млн рублей. Ранее был арестован генерал Дмитрий Булгаков. В отношении него расследуется уголовное дело коррупционной направленности. Его обвиняют в поставках некачественной еды в войска. Ранее на его недвижимость, активы и банковские счета были наложены обеспечительные меры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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