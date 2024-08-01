Глава «Военторга» Павлов арестован по делу о хищении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марат Мусин (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, приговор, арест, заключение, полиция, суд, правоохранительные органы, судебный процесс, вынесение приговора, мвд россии, заключенный под стражу, заключенный, заключение под стражу, правоохранители, правоохранительная деятельность, мусин марат
Владимир Павлов арестован до 30 сентября Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Глава компании «Военторг» Владимир Павлов арестован. Такое решение вынес Мещанский суд Москвы.

«Арестован Павлов по делу о хищении денег при исполнении госконтрактов до 30 сентября», — вынес решение суд. Его передает Пятый канал.

Ранее Павлов не признал вину. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава компании «Военторг» Владимир Павлов арестован. Такое решение вынес Мещанский суд Москвы. «Арестован Павлов по делу о хищении денег при исполнении госконтрактов до 30 сентября», — вынес решение суд. Его передает Пятый канал. Ранее Павлов не признал вину. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...