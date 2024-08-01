Глава «Военторга» Павлов арестован по делу о хищении

Владимир Павлов арестован до 30 сентября
новость из сюжетаУголовные дела в Минобороны России
Глава компании «Военторг» Владимир Павлов арестован. Такое решение вынес Мещанский суд Москвы.
«Арестован Павлов по делу о хищении денег при исполнении госконтрактов до 30 сентября», — вынес решение суд. Его передает Пятый канал.
Ранее Павлов не признал вину. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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