Власти набирают желающих консультировать пермяков о службе в зоне СВО

01 августа 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Консультанты будут рассказывать гражданам о контрактной службе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае ищут консультантов по вопросам поступления граждан на контрактную службу. Запрос цен разместило региональное министерство территориальной безопасности. Как следует из техзадания, консультантам в том числе предстоит отвечать на вопросы, касающиеся прохождения службы в зоне проведения спецоперации. «Исполнителем осуществляется работа (услуга) по обработке документов и консультации неопределенному кругу лиц (кандидат) по вопросам поступления на военную службу по контракту Минобороны РФ, в том числе в зоне СВО в течение срока действия госконтракта», — говорится в техзадании. Для оказания соответствующих услуг исполнителю разрешается привлечь до восьми специалистов. В течение месяца они должны проконсультировать «не менее 50 кандидатов, обратившихся в пункт отбора на военную службу по контракту». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае ищут консультантов по вопросам поступления граждан на контрактную службу. Запрос цен разместило региональное министерство территориальной безопасности. Как следует из техзадания, консультантам в том числе предстоит отвечать на вопросы, касающиеся прохождения службы в зоне проведения спецоперации. «Исполнителем осуществляется работа (услуга) по обработке документов и консультации неопределенному кругу лиц (кандидат) по вопросам поступления на военную службу по контракту Минобороны РФ, в том числе в зоне СВО в течение срока действия госконтракта», — говорится в техзадании. Для оказания соответствующих услуг исполнителю разрешается привлечь до восьми специалистов. В течение месяца они должны проконсультировать «не менее 50 кандидатов, обратившихся в пункт отбора на военную службу по контракту».