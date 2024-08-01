Власти набирают желающих консультировать пермяков о службе в зоне СВО

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Служба по контракту. Курган, военный билет, контрактная служба, документы, паспорт рф, служба по контракту, договор, паспорт
Консультанты будут рассказывать гражданам о контрактной службе Фото:

В Пермском крае ищут консультантов по вопросам поступления граждан на контрактную службу. Запрос цен разместило региональное министерство территориальной безопасности. Как следует из техзадания, консультантам в том числе предстоит отвечать на вопросы, касающиеся прохождения службы в зоне проведения спецоперации.

«Исполнителем осуществляется работа (услуга) по обработке документов и консультации неопределенному кругу лиц (кандидат) по вопросам поступления на военную службу по контракту Минобороны РФ, в том числе в зоне СВО в течение срока действия госконтракта», — говорится в техзадании.

Для оказания соответствующих услуг исполнителю разрешается привлечь до восьми специалистов. В течение месяца они должны проконсультировать «не менее 50 кандидатов, обратившихся в пункт отбора на военную службу по контракту».

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В Пермском крае ищут консультантов по вопросам поступления граждан на контрактную службу. Запрос цен разместило региональное министерство территориальной безопасности. Как следует из техзадания, консультантам в том числе предстоит отвечать на вопросы, касающиеся прохождения службы в зоне проведения спецоперации. «Исполнителем осуществляется работа (услуга) по обработке документов и консультации неопределенному кругу лиц (кандидат) по вопросам поступления на военную службу по контракту Минобороны РФ, в том числе в зоне СВО в течение срока действия госконтракта», — говорится в техзадании. Для оказания соответствующих услуг исполнителю разрешается привлечь до восьми специалистов. В течение месяца они должны проконсультировать «не менее 50 кандидатов, обратившихся в пункт отбора на военную службу по контракту».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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