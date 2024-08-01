Стало известно, сколько пермяков готовы помогать своим взрослым детям

Superjob: своим взрослым детям готовы помогать 79% пермяков

01 августа 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Большинство родителей продолжат помогать детям, когда те вырастут Фото: Размик Закарян © URA.RU Больше половины пермяков готовы помогать своим взрослым детям. Об этом говорят результаты опроса аналитиков сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob. «На сегодня 79% пермяков уверены в том, что родители должны помогать взрослым детям: 63% — посильно и в разумных пределах, 16% — всегда. Каждый десятый говорит, что не нужно вмешиваться в жизнь совершеннолетних детей. Причем чаще всего к этому призывают граждане старше 45 лет», — сообщается в исследовании. За помощь в разумных пределах выступают 68% женщин и 59% мужчин Перми. Помогать детям всем возможным готовы 21% мужчин и 13% женщин. Причем родители несовершеннолетних детей склонны поддерживать помощь в разумных пределах. А родители детей старше 18 лет в полтора раза чаще выступают за поддержку в любых обстоятельствах. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми главный механик может рассчитывать на зарплату в 170 тысяч рублей. Такой вывод сделали аналитики Superjob, изучившие предложения работодателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Больше половины пермяков готовы помогать своим взрослым детям. Об этом говорят результаты опроса аналитиков сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob. «На сегодня 79% пермяков уверены в том, что родители должны помогать взрослым детям: 63% — посильно и в разумных пределах, 16% — всегда. Каждый десятый говорит, что не нужно вмешиваться в жизнь совершеннолетних детей. Причем чаще всего к этому призывают граждане старше 45 лет», — сообщается в исследовании. За помощь в разумных пределах выступают 68% женщин и 59% мужчин Перми. Помогать детям всем возможным готовы 21% мужчин и 13% женщин. Причем родители несовершеннолетних детей склонны поддерживать помощь в разумных пределах. А родители детей старше 18 лет в полтора раза чаще выступают за поддержку в любых обстоятельствах. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми главный механик может рассчитывать на зарплату в 170 тысяч рублей. Такой вывод сделали аналитики Superjob, изучившие предложения работодателей.