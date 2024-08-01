Стало известно, сколько пермяков готовы помогать своим взрослым детям

Superjob: своим взрослым детям готовы помогать 79% пермяков
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, аллея, девушка, прогулка, семья, отношения, парк, юноша
Большинство родителей продолжат помогать детям, когда те вырастут Фото:

Больше половины пермяков готовы помогать своим взрослым детям. Об этом говорят результаты опроса аналитиков сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

«На сегодня 79% пермяков уверены в том, что родители должны помогать взрослым детям: 63% — посильно и в разумных пределах, 16% — всегда. Каждый десятый говорит, что не нужно вмешиваться в жизнь совершеннолетних детей. Причем чаще всего к этому призывают граждане старше 45 лет», — сообщается в исследовании.

За помощь в разумных пределах выступают 68% женщин и 59% мужчин Перми. Помогать детям всем возможным готовы 21% мужчин и 13% женщин. Причем родители несовершеннолетних детей склонны поддерживать помощь в разумных пределах. А родители детей старше 18 лет в полтора раза чаще выступают за поддержку в любых обстоятельствах.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми главный механик может рассчитывать на зарплату в 170 тысяч рублей. Такой вывод сделали аналитики Superjob, изучившие предложения работодателей.

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Больше половины пермяков готовы помогать своим взрослым детям. Об этом говорят результаты опроса аналитиков сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob. «На сегодня 79% пермяков уверены в том, что родители должны помогать взрослым детям: 63% — посильно и в разумных пределах, 16% — всегда. Каждый десятый говорит, что не нужно вмешиваться в жизнь совершеннолетних детей. Причем чаще всего к этому призывают граждане старше 45 лет», — сообщается в исследовании. За помощь в разумных пределах выступают 68% женщин и 59% мужчин Перми. Помогать детям всем возможным готовы 21% мужчин и 13% женщин. Причем родители несовершеннолетних детей склонны поддерживать помощь в разумных пределах. А родители детей старше 18 лет в полтора раза чаще выступают за поддержку в любых обстоятельствах. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми главный механик может рассчитывать на зарплату в 170 тысяч рублей. Такой вывод сделали аналитики Superjob, изучившие предложения работодателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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