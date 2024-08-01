Песков заявил, что его сын честно отслужил полгода на передовой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его сын прошел «многое» за полгода на службе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его сын, Николай Песков, честно отслужил полгода по контракту и потерял нескольких друзей. Но он также добавил, что подробности его службы не должны стать достоянием общественности.
«Сын много всего рассказывал. Это не должно стать достоянием общественности. Он отслужил шесть месяцев. Такой он подписал контракт. Он его честно отработал», — сообщил Дмитрий Песков в эфире «Комсомольской правды». Пресс-секретарь уточнил, что его сын «прошел многое», потерял несколько своих друзей, при этом не получив «ни царапины».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.