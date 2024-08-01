Песков ответил, кто сможет его заменить

Песков: вопрос о преемнике решаю не я
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Дмитрий Песков сказал, что вопрос про преемника решает не он Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что своего преемника выбирает не он. По его словам, на место пресс-секретаря главы государства могут претендовать многие талантливые люди.

«Вопрос про преемника решаю не я. Огромное количество талантливых людей могут занять мое место и быть даже лучше», — сказал Песков в эфире «Комсомольской правды».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что своего преемника выбирает не он. По его словам, на место пресс-секретаря главы государства могут претендовать многие талантливые люди. «Вопрос про преемника решаю не я. Огромное количество талантливых людей могут занять мое место и быть даже лучше», — сказал Песков в эфире «Комсомольской правды».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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