Песков ответил, кто сможет его заменить

Дмитрий Песков сказал, что вопрос про преемника решает не он
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что своего преемника выбирает не он. По его словам, на место пресс-секретаря главы государства могут претендовать многие талантливые люди.
«Вопрос про преемника решаю не я. Огромное количество талантливых людей могут занять мое место и быть даже лучше», — сказал Песков в эфире «Комсомольской правды».
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