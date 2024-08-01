Песков ответил, кто сможет его заменить

Песков: вопрос о преемнике решаю не я

Дмитрий Песков сказал, что вопрос про преемника решает не он Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что своего преемника выбирает не он. По его словам, на место пресс-секретаря главы государства могут претендовать многие талантливые люди.

«Вопрос про преемника решаю не я. Огромное количество талантливых людей могут занять мое место и быть даже лучше», — сказал Песков в эфире «Комсомольской правды».