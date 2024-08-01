Самолет летного отряда «Россия» с россиянами прибыл из Анкары в Москву после состоявшегося обмена. Почетный караул и российская делегация встречает освобожденных во Внуково-2.
«Освобожденных россиян во Внуково-2 встречает почетный караул. Перед бортом самолета расстелили красную дорожку», — сообщают РИА Новости.
В обмен на журналистов, правозащитников и оппозиционеров, а также бывшего американского морпеха, Запад согласился отдать Вадима Красикова (из Германии), Артема Дульцева (из Словении), Анну Дульцеву (из Словении), Михаила Микушина (из Норвегии), Павла Рубцова (из Польши), Романа Селезнева (из США), Владислава Клюшина (из США), Вадима Конощенка (из США). Так, Россия в ходе обмена заключенными получила восемь человек.
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