Путин лично встретил освобожденных в ходе обмена россиян

02 августа 2024 в 00:29 Размер текста - 17 +

Путин приехал встретить освобожденных россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин прибыл в аэропорт «Внуково» для встречи россиян, вернувшихся на родину в результате обмена заключенными. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «Путин встретил вернувшихся после обмена россиян у трапа самолета», — об этом сообщает с места событий корреспондент РИА Новости. В аэропорт также приехали руководители ключевых силовых ведомств: глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин. Также туда приехал и министр обороны Андрей Белоусов. По информации ФСБ, в числе возвращенных находятся Владислав Клюшин, содержавшийся в США, а также Вадим Соколов (Красиков), отбывавший пожизненный срок в Германии. Вместе с ними домой вернулись и другие граждане РФ: Павел Рубцов, Артем и Анна Дульцевы, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, а также Роман Селезнев, все они находились в заключении в разных странах НАТО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин прибыл в аэропорт «Внуково» для встречи россиян, вернувшихся на родину в результате обмена заключенными. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «Путин встретил вернувшихся после обмена россиян у трапа самолета», — об этом сообщает с места событий корреспондент РИА Новости. В аэропорт также приехали руководители ключевых силовых ведомств: глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин. Также туда приехал и министр обороны Андрей Белоусов. По информации ФСБ, в числе возвращенных находятся Владислав Клюшин, содержавшийся в США, а также Вадим Соколов (Красиков), отбывавший пожизненный срок в Германии. Вместе с ними домой вернулись и другие граждане РФ: Павел Рубцов, Артем и Анна Дульцевы, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, а также Роман Селезнев, все они находились в заключении в разных странах НАТО.