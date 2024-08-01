Путин лично встретил освобожденных в ходе обмена россиян

Президент России Владимир Путин прибыл в аэропорт «Внуково» для встречи россиян, вернувшихся на родину в результате обмена заключенными. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
«Путин встретил вернувшихся после обмена россиян у трапа самолета», — об этом сообщает с места событий корреспондент РИА Новости. В аэропорт также приехали руководители ключевых силовых ведомств: глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин. Также туда приехал и министр обороны Андрей Белоусов.
По информации ФСБ, в числе возвращенных находятся Владислав Клюшин, содержавшийся в США, а также Вадим Соколов (Красиков), отбывавший пожизненный срок в Германии. Вместе с ними домой вернулись и другие граждане РФ: Павел Рубцов, Артем и Анна Дульцевы, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, а также Роман Селезнев, все они находились в заключении в разных странах НАТО.
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