01 августа 2024

Путин лично встретил освобожденных в ходе обмена россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин приехал встретить освобожденных россиян Фото:

Президент России Владимир Путин прибыл в аэропорт «Внуково» для встречи россиян, вернувшихся на родину в результате обмена заключенными. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Путин встретил вернувшихся после обмена россиян у трапа самолета», — об этом сообщает с места событий корреспондент РИА Новости. В аэропорт также приехали руководители ключевых силовых ведомств: глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин. Также туда приехал и министр обороны Андрей Белоусов.

По информации ФСБ, в числе возвращенных находятся Владислав Клюшин, содержавшийся в США, а также Вадим Соколов (Красиков), отбывавший пожизненный срок в Германии. Вместе с ними домой вернулись и другие граждане РФ: Павел Рубцов, Артем и Анна Дульцевы, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, а также Роман Селезнев, все они находились в заключении в разных странах НАТО.

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Президент России Владимир Путин прибыл в аэропорт «Внуково» для встречи россиян, вернувшихся на родину в результате обмена заключенными. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «Путин встретил вернувшихся после обмена россиян у трапа самолета», — об этом сообщает с места событий корреспондент РИА Новости. В аэропорт также приехали руководители ключевых силовых ведомств: глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин. Также туда приехал и министр обороны Андрей Белоусов. По информации ФСБ, в числе возвращенных находятся Владислав Клюшин, содержавшийся в США, а также Вадим Соколов (Красиков), отбывавший пожизненный срок в Германии. Вместе с ними домой вернулись и другие граждане РФ: Павел Рубцов, Артем и Анна Дульцевы, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, а также Роман Селезнев, все они находились в заключении в разных странах НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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