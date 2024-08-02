Google ответил россиянам на данные о замедлении YouTube

Google: замедление YouTube в РФ — не техническая проблема со стороны компании
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О сбоях в работе YouTube на территории РФ стали сообщать несколько дней назад Фото:
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Замедление работы YouTube в России не связано с техническими проблемами со стороны Google, которая владеет видеохостингом. Об этом заявили представители компании.

«Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — сообщили в Google «Коммерсанту».

Россияне начали массово жаловаться на сбои в работе YouTube 1 августа. Проблемы наблюдались как в декстопной, так и в мобильной версиях. О замедлениях также сообщалось и за несколько дней до этого. Мобильные операторы РФ заранее предупреждали своих абонентов об этом.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн говорил о возможном прекращении работы российских дата-центров с Google. По его мнению, это скажется на работе сервиса в целом в России.

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Замедление работы YouTube в России не связано с техническими проблемами со стороны Google, которая владеет видеохостингом. Об этом заявили представители компании. «Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — сообщили в Google «Коммерсанту». Россияне начали массово жаловаться на сбои в работе YouTube 1 августа. Проблемы наблюдались как в декстопной, так и в мобильной версиях. О замедлениях также сообщалось и за несколько дней до этого. Мобильные операторы РФ заранее предупреждали своих абонентов об этом. Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн говорил о возможном прекращении работы российских дата-центров с Google. По его мнению, это скажется на работе сервиса в целом в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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