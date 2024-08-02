Google ответил россиянам на данные о замедлении YouTube

Google: замедление YouTube в РФ — не техническая проблема со стороны компании

02 августа 2024 в 08:30 Размер текста - 17 +

О сбоях в работе YouTube на территории РФ стали сообщать несколько дней назад Фото: Денис Моргунов © URA.RU Новость по теме Почему YouTube плохо работает в России и как это решить Замедление работы YouTube в России не связано с техническими проблемами со стороны Google, которая владеет видеохостингом. Об этом заявили представители компании. «Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — сообщили в Google «Коммерсанту». Россияне начали массово жаловаться на сбои в работе YouTube 1 августа. Проблемы наблюдались как в декстопной, так и в мобильной версиях. О замедлениях также сообщалось и за несколько дней до этого. Мобильные операторы РФ заранее предупреждали своих абонентов об этом. Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн говорил о возможном прекращении работы российских дата-центров с Google. По его мнению, это скажется на работе сервиса в целом в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замедление работы YouTube в России не связано с техническими проблемами со стороны Google, которая владеет видеохостингом. Об этом заявили представители компании. «Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — сообщили в Google «Коммерсанту». Россияне начали массово жаловаться на сбои в работе YouTube 1 августа. Проблемы наблюдались как в декстопной, так и в мобильной версиях. О замедлениях также сообщалось и за несколько дней до этого. Мобильные операторы РФ заранее предупреждали своих абонентов об этом. Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн говорил о возможном прекращении работы российских дата-центров с Google. По его мнению, это скажется на работе сервиса в целом в России.