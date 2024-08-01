Почему YouTube плохо работает в России и как это решить

Жители РФ пожаловались на неполадки в работе YouTube

01 августа 2024 в 08:18 Размер текста - 17 +

После начала спецоперации на Украине в России появился риск блокировки YouTube, потому что тогда видеохостинг делал упор на трансляцию проукраинских позиций. Масштабное замедление YouTube в РФ анонсировали 25 июля. На данный момент российские пользователи сервиса жалуются на крайне медленную загрузку видео, его плохое качество и невозможность зайти в свой аккаунт. Почему YouTube плохо работает в России и как решить эту проблему — в материале URA.RU. Что случилось с YouTube Какие проблемы отмечаются в работе сервиса Реакция Хинштейна на жалобы пользователей YouTube Реакция Роскомнадзора Как обойти проблемы в работе YouTube Пользователи YouTube в России 12 июля столкнулись с замедлением сервиса. Изначально о проблеме сообщил «Ростелеком», а затем к нему присоединились и другие крупные операторы, такие как МТС и «Билайн». МТС подтвердил наличие сбоев, отметив, что они происходят по причинам, не зависящим от компании. Аналогичную позицию выразил и «Билайн», указав на проблемы, связанные с устаревшим оборудованием, которые затрагивают многие регионы. В то же время «Мегафон» сообщил об отсутствии неполадок в работе видеосервиса. «Ростелеком» ранее объяснил, что причиной замедления является перегрузка мощностей, включая пиринговые стыки. Это влияет на скорость загрузки и качество воспроизведения видео. Указывается, что проблема связана с оборудованием для кеширования и ускорения загрузки контента. Решение этой проблемы зависит от обновления инфраструктуры. Пользователи из России столкнулись с учащением сбоев на платформе, что привело к значительному снижению качества видео и скорости его загрузки. Жалобы на работу сервиса поступают со всех уголков страны. Среди наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются пользователи: Падение качества видео. Однако просмотр видео даже в низком разрешении 144р оказывается невозможным; Замедление загрузки видео; Видеосервис не грузится на телевизорах; Видео зависают; Приложение YouTube не позволяет войти в аккаунт. Жители различных регионов России, от Москвы до Якутска, выражают свое недовольство по поводу работы YouTube. Одна из пользовательниц, использующая услуги провайдера «Дом.ру», подтверждает, что проблемы касаются всех без исключения. Она отмечает, что хотя доступ к сайту и приложению есть, большинство видео просмотреть нормально не удается из-за постоянных зависаний. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предупредил о возможном прекращении работы российских дата-центров с Google. Это может привести к значительному падению скорости YouTube. Хинштейн добавил, что скорость трафика уже уменьшилась на 40% и может достигнуть 70% в ближайшем будущем. По его словам, это связано с нежеланием видеосервиса вкладываться в обслуживание и обновление своих серверов в России. Парламентарий также отметил, что основной объем видеоконтента для российских пользователей хранится на серверах Google в РФ, которые не обновляются и не обслуживаются должным образом. Глава комитета Госдумы по информационной политике подчеркнул, что количество кэширующих серверов GGC на сетях операторов связи сократилось с 700 в 2022 году до не более 450 к концу 2023 года. Это также способствует ухудшению работы YouTube в России. Роскомнадзор выразил свою позицию по поводу замедления работы YouTube в России, указывая на многочисленные нарушения законодательства и неуважение к гражданам страны как основания для возможного принятия мер против видеохостинга. В своем заявлении регулятор утверждает, что обладает достаточным набором инструментов для воздействия на компанию и может их использовать, чтобы мотивировать Google к соблюдению российских законов. В РКН подчеркнули, что Google покинула Россию два года назад, прекратив поддержку серверной инфраструктуры в стране и доведя свою российскую «дочку» до банкротства. Именно это повлекло за собой ухудшение качества работы видеосервиса в РФ. Также регулятор отметил увеличение числа блокировок российских каналов на платформе, указывая на удаление аккаунтов не только журналистов и общественных деятелей, но и артистов. РКН сообщил о более чем 200 заблокированных каналах, включая более 80 блокировок в текущем году. Роскомнадзор также упомянул, что 10 июля направил требование о разблокировке каналов директору головного офиса Google, однако ответа на него не последовало. Суды России за последние три года взыскали с компании более 25 миллиардов рублей штрафов, но эти меры не привели к изменению ситуации. Использование прокси-серверов; Смена браузера или провайдера; Браузерные расширения (расширения вроде «Обход блокировок Рунета» для Google Chrome); Утилиты типа GoodbyeDPI: Эти программы, способные обходить блокировку глубокого пакетного анализа (DPI), также могут быть полезны. В адресную строку браузера ввести: chrome://flags/#enable-quic; Найти настройку «Experimental QUIC protocol» и выбрать «Enabled»; Перезапустить браузер и попробовать открыть YouTube.