Разорившийся хоккейный клуб получил треть миллиарда рублей челябинских дольщиков

Московский ОХК «Динамо» получил 320 млн рублей от челябинского экс-губернатора

02 августа 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

Представители Михаила Юревича назвали вливания в клуб «имиджевыми инвестициями», не вредившими «Гринфлайту» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спасти челябинских дольщиков «Гринфлайта» Перечисление в 2013 году крупнейшей строительной компанией Челябинска «Гринфлайт» 320 миллионов рублей московскому хоккейному клубу ОХК «Динамо» стало одной из причин банкротства фирмы и появления более 4,5 тысяч оставшихся без квартир дольщиков. К такому выводу пришел Арбитражный суд Челябинской области. При этом финансовые вливания, сделанные по указанию челябинского экс-губернатора Михаила Юревича, не спасли клуб от банкротства, последовавшего несколькими годами спустя. «Из показаний Мануйлова С. Н. (Сергей Мануйлов, но тот момент возглавлявший «Гринфлайт» — ред.) следует, что указание на перечисление суммы пожертвования исходило от Юревича М. В. После этого в приемной Юревича Мануйлову был выдан запечатанный конверт с двумя экземплярами договора пожертвования и письмом от имени президента АНО «ОХК «Динамо»», — говорится в определении суда, имеющемся в распоряжении URA.RU. Представители Юревича пытались парировать эти доводы тем, что деньги были потрачены на благотворительные социально значимые цели и пожертвования не причинили вреда «Гринфлайту». Однако суд отметил, что пожертвование было сделано на фоне возникшей у фирмы потребности в средствах, которые приходилось покрывать за счет кредитов. При этом доводы ответчика, что имели место «имиджевые инвестиции» остаются без подтверждения. При этом пожертвование стало лишь одним из череды «убыточных и высокорискованных решений, повлекших наступление к концу 2014 года кризиса ликвидности» и утрату компанией возможности продолжать возведение многоквартирных домов. При этом летом 2017 года АНО «Объединенный хоккейный клуб „Динамо“ (Москва)» перестало выплачивать зарплату персоналу и игрокам. В июне 2018 года арбитражный суд Москвы признал клуб банкротом. Компания «Гринфлайт» возводила микрорайон «Академ Риверсайд» в Челябинске. Весной 2016 года строительство полностью остановилось, без квартир остались 4,5 тысячи дольщиков. В этот момент «Гринфлайт» возглавлял бывший вице-мэр Челябинска Мануйлов, до 2013 года работавший замглавы администрации областного центра. В 2018 году он был приговорен к 2,5 года колонии общего режима за обман дольщиков «Гринфлайта». Юревич после досрочной отставки покинул Россию и находится за границей. Генпрокуратура добилась национализации основанного им холдинга «Макфа». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перечисление в 2013 году крупнейшей строительной компанией Челябинска «Гринфлайт» 320 миллионов рублей московскому хоккейному клубу ОХК «Динамо» стало одной из причин банкротства фирмы и появления более 4,5 тысяч оставшихся без квартир дольщиков. К такому выводу пришел Арбитражный суд Челябинской области. При этом финансовые вливания, сделанные по указанию челябинского экс-губернатора Михаила Юревича, не спасли клуб от банкротства, последовавшего несколькими годами спустя. «Из показаний Мануйлова С. Н. (Сергей Мануйлов, но тот момент возглавлявший «Гринфлайт» — ред.) следует, что указание на перечисление суммы пожертвования исходило от Юревича М. В. После этого в приемной Юревича Мануйлову был выдан запечатанный конверт с двумя экземплярами договора пожертвования и письмом от имени президента АНО «ОХК «Динамо»», — говорится в определении суда, имеющемся в распоряжении URA.RU. Представители Юревича пытались парировать эти доводы тем, что деньги были потрачены на благотворительные социально значимые цели и пожертвования не причинили вреда «Гринфлайту». Однако суд отметил, что пожертвование было сделано на фоне возникшей у фирмы потребности в средствах, которые приходилось покрывать за счет кредитов. При этом доводы ответчика, что имели место «имиджевые инвестиции» остаются без подтверждения. При этом пожертвование стало лишь одним из череды «убыточных и высокорискованных решений, повлекших наступление к концу 2014 года кризиса ликвидности» и утрату компанией возможности продолжать возведение многоквартирных домов. При этом летом 2017 года АНО «Объединенный хоккейный клуб „Динамо“ (Москва)» перестало выплачивать зарплату персоналу и игрокам. В июне 2018 года арбитражный суд Москвы признал клуб банкротом. Компания «Гринфлайт» возводила микрорайон «Академ Риверсайд» в Челябинске. Весной 2016 года строительство полностью остановилось, без квартир остались 4,5 тысячи дольщиков. В этот момент «Гринфлайт» возглавлял бывший вице-мэр Челябинска Мануйлов, до 2013 года работавший замглавы администрации областного центра. В 2018 году он был приговорен к 2,5 года колонии общего режима за обман дольщиков «Гринфлайта». Юревич после досрочной отставки покинул Россию и находится за границей. Генпрокуратура добилась национализации основанного им холдинга «Макфа».