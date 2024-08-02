Японская Toyota стала лидером челябинских продаж гибридных авто с пробегом

Челябинцы полюбили машины Toyota с гибридными двигателями Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Автомобиль Toyota из Японии во втором квартале стал в Челябинской области лидером продаж подержанных машин с гибридным двигателем. Как 2 августа URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Авто», стоимость транспорта в данной категории достигла 1,65 млн рублей.

«Средняя цена автомобиля с гибридным двигателем за квартал составила 1,65 млн рублей. Наиболее востребованными в этой категории стали китайские, японские и южнокорейские транспортные средства. лидером по продажам среди марок стала японская Toyota», — заявили URA.RU в офисе компании.

Японская марка заняла лидирующую позицию с долей в 28,26% от общего числа продаж гибридных автомобилей. За ней следуют Honda с 19,2% и китайская LiXiang с 17,75%. При этом продажи LiXiang выросли в 8,2 раза по сравнению с 2023 годом.

Самым популярным гибридным автомобилем стал Nissan Note из Южной Кореи с долей в 11,96%. На втором и третьем местах разместились LiXiang L7 и Toyota Prius, каждый из которых занял 9,78% рынка. Также в топе оказались LiXiang L9 и Voyah Free, а также Honda Freed с равным показателем в 4,71%.

Обе модели LiXiang показали наибольший рост по сравнению со вторым кварталом 2023 года. При этом Toyota Corolla Fielder выросла в продажах больше всего по сравнению с первым кварталом 2024 года.

Директор направления «Автомобили» на «Авито» Вадим Иванов подчеркнул, что усовершенствование гибридных технологий и расширение доступного ассортимента делают эти автомобили все более привлекательными для потребителей. Стоимость подержанных авто имеет значительный размах. Доступней всего по итогам второго квартала оказалась модель Honda Civic. Машину челябинцы могли в среднем приобрести за 785 тысяч рублей. Самой дорогой маркой стала LiXiang L9, обходившаяся в 7,8 млн рублей. Автомобиль Nissan Note стоил 1,479 млн рублей.