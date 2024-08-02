В Тюмени ребенка ошпарило кипятком во время поездки на автобусе

Пассажирка автобуса получила ожог от горячего антифриза (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени девочку ошпарило горячим антифризом во время поездки на автобусе. Об этом сообщает telegram-канал «Тюмень №1».

«Наш подписчик пишет, что поездка в автобусе обернулась для пассажира ожогом. Ехали сегодня по маршруту №30, в 14:10 проезжая возле „Солнечного“, из печки полился антифриз кипяток! Девочке ошпарило ногу, все выбежали! Вот такие нынче автобусы, даже сидеть небезопасно», — указано в публикации telegram-канала «Тюмень №1».

В пресс-службе мэрии Тюмени подтвердили информацию об инциденте. Там сообщили, что ЧП произошло во время движения автобуса. В транспорте произошла поломка: лопнул шланг для охлаждающей жидкости. Водителю пришлось прекратить движение, однако он заявил, что никто из пассажиров на травмы не жаловался.

«Во время движения по маршруту в салоне автобуса лопнул шланг, в результате чего началась течь охлаждающей жидкости. Водитель был вынужден прекратить движение. По информации экипажа никто из пассажиров не сообщил о получении травмы. За причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров застрахована в СПАО „Ингосстрах“, Филиал СПАО „Ингосстрах“ в Тюменской области», — сообщили в мэрии Тюмени.

Там добавили, что для получения компенсации пострадавшей необходимо обратиться в страховую компанию с документом о произошедшем событии на транспорте и его обстоятельствах. В данном случае, его должны выдать в тюменском ПАТП №1.