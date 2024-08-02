В Нигере группировка GSIM заявила о взятии в заложники двух россиян

Группа поддержки ислама и мусульман (GSIM), связанная с «Аль-Каидой»* (запрещенная в России террористическая группировка), заявила о взятии в заложники двух россиян в Нигере. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на опубликованное боевиками видео.
«В пятницу группа, связанная с „Аль-Каидой“ в Нигере, опубликовала видео, в котором двое мужчин, назвавшихся русскими, заявили, что их похитили в Мбанге, на юго-западе страны», — передает Франс Пресс. Видеозапись стала доказательством того, что оба мужчины находятся в плену у экстремистской группировки. Согласно информации, представленной в СМИ, один из заложников представился как геолог по имени «Юрит», утверждая, что он родился в России и проживал на Украине. Второй заложник «Грег» сообщил, что прибыл в Нигер около месяца назад для работы в российской компании. Обстоятельства их похищения пока не уточнены.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Группа поддержки ислама и мусульман (GSIM), связанная с «Аль-Каидой»* (запрещенная в России террористическая группировка), заявила о взятии в заложники двух россиян в Нигере. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на опубликованное боевиками видео. «В пятницу группа, связанная с „Аль-Каидой“ в Нигере, опубликовала видео, в котором двое мужчин, назвавшихся русскими, заявили, что их похитили в Мбанге, на юго-западе страны», — передает Франс Пресс. Видеозапись стала доказательством того, что оба мужчины находятся в плену у экстремистской группировки. Согласно информации, представленной в СМИ, один из заложников представился как геолог по имени «Юрит», утверждая, что он родился в России и проживал на Украине. Второй заложник «Грег» сообщил, что прибыл в Нигер около месяца назад для работы в российской компании. Обстоятельства их похищения пока не уточнены. * Запрещенная в России террористическая группировка.