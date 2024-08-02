В Нигере группировка GSIM заявила о взятии в заложники двух россиян

03 августа 2024 в 02:45 Размер текста - 17 +

Видеозапись стала доказательством того, что мужчины находятся в плену у экстремистской группировки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Группа поддержки ислама и мусульман (GSIM), связанная с «Аль-Каидой»* (запрещенная в России террористическая группировка), заявила о взятии в заложники двух россиян в Нигере. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на опубликованное боевиками видео. «В пятницу группа, связанная с „Аль-Каидой“ в Нигере, опубликовала видео, в котором двое мужчин, назвавшихся русскими, заявили, что их похитили в Мбанге, на юго-западе страны», — передает Франс Пресс . Видеозапись стала доказательством того, что оба мужчины находятся в плену у экстремистской группировки. Согласно информации, представленной в СМИ, один из заложников представился как геолог по имени «Юрит», утверждая, что он родился в России и проживал на Украине. Второй заложник «Грег» сообщил, что прибыл в Нигер около месяца назад для работы в российской компании. Обстоятельства их похищения пока не уточнены. * Запрещенная в России террористическая группировка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа поддержки ислама и мусульман (GSIM), связанная с «Аль-Каидой»* (запрещенная в России террористическая группировка), заявила о взятии в заложники двух россиян в Нигере. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на опубликованное боевиками видео. «В пятницу группа, связанная с „Аль-Каидой“ в Нигере, опубликовала видео, в котором двое мужчин, назвавшихся русскими, заявили, что их похитили в Мбанге, на юго-западе страны», — передает Франс Пресс. Видеозапись стала доказательством того, что оба мужчины находятся в плену у экстремистской группировки. Согласно информации, представленной в СМИ, один из заложников представился как геолог по имени «Юрит», утверждая, что он родился в России и проживал на Украине. Второй заложник «Грег» сообщил, что прибыл в Нигер около месяца назад для работы в российской компании. Обстоятельства их похищения пока не уточнены. * Запрещенная в России террористическая группировка.