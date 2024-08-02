В челябинском озере Чебакуль обнаружили холеру

03 августа 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

Купаться в озере Чебакуль категорически запрещено (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В пробах воды озера Чебакуль в Челябинской области обнаружены бактерии холерного вибриона. Об этом говорится в документе регионального Управления Роспотребнадзора, направленном на имя министра здравоохранения. «Информируем вас о том, что при проведении мониторинговых исследований воды из поверхности водоемов, в пробах воды из озера Чебакуль Кунашакского района Челябинской области 02.08.2024 г. выделена культура V. Cholerea О139 нетоксигенная», — говорится в информировании на имя министра Татьяны Колчинской. Документ есть в распоряжении URA.RU. В связи с этим купаться, ловить рыбу в озере категорически запрещено. Болеющих острыми кишечными инфекциями с 29 июля и посещавших озеро рекомендовано обследовать на холеру. Редакция URA.RU направила запрос в министерство здравоохранения Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения. Обновлено в 18:47 по уральскому времени: Обнаруженный вид бактерии является нетоксигенным. Это говорит о том, что бактерия не приводит к заражению человека, однако единичные случаи не исключаются. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В пробах воды озера Чебакуль в Челябинской области обнаружены бактерии холерного вибриона. Об этом говорится в документе регионального Управления Роспотребнадзора, направленном на имя министра здравоохранения. «Информируем вас о том, что при проведении мониторинговых исследований воды из поверхности водоемов, в пробах воды из озера Чебакуль Кунашакского района Челябинской области 02.08.2024 г. выделена культура V. Cholerea О139 нетоксигенная», — говорится в информировании на имя министра Татьяны Колчинской. Документ есть в распоряжении URA.RU. В связи с этим купаться, ловить рыбу в озере категорически запрещено. Болеющих острыми кишечными инфекциями с 29 июля и посещавших озеро рекомендовано обследовать на холеру. Редакция URA.RU направила запрос в министерство здравоохранения Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения. Обновлено в 18:47 по уральскому времени: Обнаруженный вид бактерии является нетоксигенным. Это говорит о том, что бактерия не приводит к заражению человека, однако единичные случаи не исключаются. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.