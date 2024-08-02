02 августа 2024

В челябинском озере Чебакуль обнаружили холеру

© Служба новостей «URA.RU»
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Купаться в озере Чебакуль категорически запрещено (архивное фото) Фото:

В пробах воды озера Чебакуль в Челябинской области обнаружены бактерии холерного вибриона. Об этом говорится в документе регионального Управления Роспотребнадзора, направленном на имя министра здравоохранения.

«Информируем вас о том, что при проведении мониторинговых исследований воды из поверхности водоемов, в пробах воды из озера Чебакуль Кунашакского района Челябинской области 02.08.2024 г. выделена культура V. Cholerea О139 нетоксигенная», — говорится в информировании на имя министра Татьяны Колчинской. Документ есть в распоряжении URA.RU.

В связи с этим купаться, ловить рыбу в озере категорически запрещено. Болеющих острыми кишечными инфекциями с 29 июля и посещавших озеро рекомендовано обследовать на холеру.

Редакция URA.RU направила запрос в министерство здравоохранения Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.

Обновлено в 18:47 по уральскому времени:

Обнаруженный вид бактерии является нетоксигенным. Это говорит о том, что бактерия не приводит к заражению человека, однако единичные случаи не исключаются. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

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В пробах воды озера Чебакуль в Челябинской области обнаружены бактерии холерного вибриона. Об этом говорится в документе регионального Управления Роспотребнадзора, направленном на имя министра здравоохранения. «Информируем вас о том, что при проведении мониторинговых исследований воды из поверхности водоемов, в пробах воды из озера Чебакуль Кунашакского района Челябинской области 02.08.2024 г. выделена культура V. Cholerea О139 нетоксигенная», — говорится в информировании на имя министра Татьяны Колчинской. Документ есть в распоряжении URA.RU. В связи с этим купаться, ловить рыбу в озере категорически запрещено. Болеющих острыми кишечными инфекциями с 29 июля и посещавших озеро рекомендовано обследовать на холеру. Редакция URA.RU направила запрос в министерство здравоохранения Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения. Обновлено в 18:47 по уральскому времени: Обнаруженный вид бактерии является нетоксигенным. Это говорит о том, что бактерия не приводит к заражению человека, однако единичные случаи не исключаются. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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