Суд добился показаний свидетелей, подтверждающих взятку по делу генерала Иванова

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Тимур Иванов
Показания свидетелей подтвердили виновность экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Свидетели дали для следствия и суда показания, которые подтверждают виновность экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова в получении крупной взятки. Об этом свидетельствуют официальные судебные документы.

«Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности к инкриминируемому им преступлению, что подтверждается показаниями свидетелей», — заявили в РИА Новости со ссылкой на документ. В документе упоминаются и «иные материалы», подтверждающие виновность Иванова, а также бизнесмена Сергея Бородина.

Ранее следственные органы рассматривали возможность проведения дополнительных допросов Иванова с учетом полученных ими сведений. Следователь, обосновывая продление срока следствия, подчеркнула в документах важность тщательного изучения всех доказательств виновности бывшего замминистра обороны.

Сам Иванов отказался сотрудничать со следствием и не признал свою вину. Об этом сообщает «360.ru».

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Свидетели дали для следствия и суда показания, которые подтверждают виновность экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова в получении крупной взятки. Об этом свидетельствуют официальные судебные документы. «Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности к инкриминируемому им преступлению, что подтверждается показаниями свидетелей», — заявили в РИА Новости со ссылкой на документ. В документе упоминаются и «иные материалы», подтверждающие виновность Иванова, а также бизнесмена Сергея Бородина. Ранее следственные органы рассматривали возможность проведения дополнительных допросов Иванова с учетом полученных ими сведений. Следователь, обосновывая продление срока следствия, подчеркнула в документах важность тщательного изучения всех доказательств виновности бывшего замминистра обороны. Сам Иванов отказался сотрудничать со следствием и не признал свою вину. Об этом сообщает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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