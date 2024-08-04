Суд добился показаний свидетелей, подтверждающих взятку по делу генерала Иванова

04 августа 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

Показания свидетелей подтвердили виновность экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина Фото: Пресс-служба московских судов общей юрисдикции новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Свидетели дали для следствия и суда показания, которые подтверждают виновность экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова в получении крупной взятки. Об этом свидетельствуют официальные судебные документы. «Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности к инкриминируемому им преступлению, что подтверждается показаниями свидетелей», — заявили в РИА Новости со ссылкой на документ. В документе упоминаются и «иные материалы», подтверждающие виновность Иванова, а также бизнесмена Сергея Бородина. Ранее следственные органы рассматривали возможность проведения дополнительных допросов Иванова с учетом полученных ими сведений. Следователь, обосновывая продление срока следствия, подчеркнула в документах важность тщательного изучения всех доказательств виновности бывшего замминистра обороны. Сам Иванов отказался сотрудничать со следствием и не признал свою вину. Об этом сообщает «360.ru». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свидетели дали для следствия и суда показания, которые подтверждают виновность экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова в получении крупной взятки. Об этом свидетельствуют официальные судебные документы. «Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности к инкриминируемому им преступлению, что подтверждается показаниями свидетелей», — заявили в РИА Новости со ссылкой на документ. В документе упоминаются и «иные материалы», подтверждающие виновность Иванова, а также бизнесмена Сергея Бородина. Ранее следственные органы рассматривали возможность проведения дополнительных допросов Иванова с учетом полученных ими сведений. Следователь, обосновывая продление срока следствия, подчеркнула в документах важность тщательного изучения всех доказательств виновности бывшего замминистра обороны. Сам Иванов отказался сотрудничать со следствием и не признал свою вину. Об этом сообщает «360.ru».