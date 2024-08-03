03 августа 2024

Следствие может провести новые допросы по делу экс-зама Шойгу

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Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
СК может дополнительно допросить Тимура Иванова Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Следственные органы рассматривают возможность проведения дополнительных допросов бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, бизнесмена Сергея Бородина и других свидетелей в рамках уголовного дела. Об этом говорится в официальных судебных документах.

«С учетом полученных сведений дополнительно допросить свидетелей и обвиняемых», — говорится в материалах, передает РИА Новости. Следователь, обосновывая продление срока следствия, подчеркнула в документах важность тщательного изучения всех доказательств, что станет основанием для проведения новых допросов свидетелей и обвиняемых в деле.

Иванов, обвиняемый во взяточничестве, отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств. Следствие исследует материалы дела и проводит действия в парке «Патриот», с которым связан Иванов. Позже стало известно, что пересмотр обвинений в отношении Иванова и бизнесмена Бородина возможен после анализа всех доказательств, в том числе электронных данных и переговоров.

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Следственные органы рассматривают возможность проведения дополнительных допросов бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, бизнесмена Сергея Бородина и других свидетелей в рамках уголовного дела. Об этом говорится в официальных судебных документах. «С учетом полученных сведений дополнительно допросить свидетелей и обвиняемых», — говорится в материалах, передает РИА Новости. Следователь, обосновывая продление срока следствия, подчеркнула в документах важность тщательного изучения всех доказательств, что станет основанием для проведения новых допросов свидетелей и обвиняемых в деле. Иванов, обвиняемый во взяточничестве, отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств. Следствие исследует материалы дела и проводит действия в парке «Патриот», с которым связан Иванов. Позже стало известно, что пересмотр обвинений в отношении Иванова и бизнесмена Бородина возможен после анализа всех доказательств, в том числе электронных данных и переговоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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