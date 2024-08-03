Следствие может провести новые допросы по делу экс-зама Шойгу

04 августа 2024 в 06:48 Размер текста - 17 +

СК может дополнительно допросить Тимура Иванова Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Следственные органы рассматривают возможность проведения дополнительных допросов бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, бизнесмена Сергея Бородина и других свидетелей в рамках уголовного дела. Об этом говорится в официальных судебных документах. «С учетом полученных сведений дополнительно допросить свидетелей и обвиняемых», — говорится в материалах, передает РИА Новости. Следователь, обосновывая продление срока следствия, подчеркнула в документах важность тщательного изучения всех доказательств, что станет основанием для проведения новых допросов свидетелей и обвиняемых в деле. Иванов, обвиняемый во взяточничестве, отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств. Следствие исследует материалы дела и проводит действия в парке «Патриот», с которым связан Иванов. Позже стало известно, что пересмотр обвинений в отношении Иванова и бизнесмена Бородина возможен после анализа всех доказательств, в том числе электронных данных и переговоров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственные органы рассматривают возможность проведения дополнительных допросов бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, бизнесмена Сергея Бородина и других свидетелей в рамках уголовного дела. Об этом говорится в официальных судебных документах. «С учетом полученных сведений дополнительно допросить свидетелей и обвиняемых», — говорится в материалах, передает РИА Новости. Следователь, обосновывая продление срока следствия, подчеркнула в документах важность тщательного изучения всех доказательств, что станет основанием для проведения новых допросов свидетелей и обвиняемых в деле. Иванов, обвиняемый во взяточничестве, отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств. Следствие исследует материалы дела и проводит действия в парке «Патриот», с которым связан Иванов. Позже стало известно, что пересмотр обвинений в отношении Иванова и бизнесмена Бородина возможен после анализа всех доказательств, в том числе электронных данных и переговоров.