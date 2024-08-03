03 августа 2024
02 августа 2024

Мэрия в ХМАО вмешалась в скандал с оскорблением ребенка-инвалида

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Урая обещали изменит неприемлемые формулировки в правилах посещения аттракционов
Власти Урая обещали изменит неприемлемые формулировки в правилах посещения аттракционов Фото:

Администрация Урая (ХМАО) признала пункт правил в городском парке о «физически неполноценных людях» дискриминационным и пообещала изменить формулировку. В беседе с корреспондентом URA.RU власти города сообщили, что обеспечат всем детям с ОВЗ посещение аттракционов.

«Администрация города Урая глубоко сожалеет о случившемся инциденте с ребенком с ОВЗ, которому было отказано в посещении аттракционов. Администрация парка, где произошел инцидент, получила распоряжение немедленно исключить из правил посещения дискриминационные формулировки и обеспечить всем посетителям, в том числе детям с ОВЗ, комфортное и безопасное посещение аттракционов», — прокомментировали инцидент власти Урая.

Также в мэрии пообещали связаться с родителями ребенка, чтобы разобраться в ситуации и предоставить всю необходимую помощь. Отмечено, что ограничения к доступу на аттракционы устанавливается их производителем, а сотрудники парка вынуждены их соблюдать.

Инцидент с восьмилетним ребенком с ОВЗ произошел накануне. Мама приобрела билеты на аттракционы в городском парке Урая, но прокатиться не смогли. В пункте правил допуска на карусели есть ограничение для «физически неполноценных людей». Такое отношение возмутило родителя особого ребенка, и она пожаловалась местному депутату Леонарду Насибуллину и в региональное отделение ВОРДИ.

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Администрация Урая (ХМАО) признала пункт правил в городском парке о «физически неполноценных людях» дискриминационным и пообещала изменить формулировку. В беседе с корреспондентом URA.RU власти города сообщили, что обеспечат всем детям с ОВЗ посещение аттракционов. «Администрация города Урая глубоко сожалеет о случившемся инциденте с ребенком с ОВЗ, которому было отказано в посещении аттракционов. Администрация парка, где произошел инцидент, получила распоряжение немедленно исключить из правил посещения дискриминационные формулировки и обеспечить всем посетителям, в том числе детям с ОВЗ, комфортное и безопасное посещение аттракционов», — прокомментировали инцидент власти Урая. Также в мэрии пообещали связаться с родителями ребенка, чтобы разобраться в ситуации и предоставить всю необходимую помощь. Отмечено, что ограничения к доступу на аттракционы устанавливается их производителем, а сотрудники парка вынуждены их соблюдать. Инцидент с восьмилетним ребенком с ОВЗ произошел накануне. Мама приобрела билеты на аттракционы в городском парке Урая, но прокатиться не смогли. В пункте правил допуска на карусели есть ограничение для «физически неполноценных людей». Такое отношение возмутило родителя особого ребенка, и она пожаловалась местному депутату Леонарду Насибуллину и в региональное отделение ВОРДИ.
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