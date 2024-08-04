Авария случилась на трассе в Нефтеюганском районе
На трассе в Нефтеюганском районе в аварии погибли два человека. Водитель Toyota выехал на встречку, влетев в большегруз MAN.
«Водитель Toyota, 1999 года рождения, по предварительной информации, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем MAN», — пишет telegram-канал Госавтоинспекции Югры. Авария случилась ночью 5 августа.
Водитель и пассажир Toyota скончались на месте. ДТП произошло на 702 километре трассы Нефтеюганск - Мамонтово.
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