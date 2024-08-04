04 августа 2024
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На трассе ХМАО произошло смертельное ДТП с грузовиком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария случилась на трассе в Нефтеюганском районе
Авария случилась на трассе в Нефтеюганском районе Фото:

На трассе в Нефтеюганском районе в аварии погибли два человека. Водитель Toyota выехал на встречку, влетев в большегруз MAN.

«Водитель Toyota, 1999 года рождения, по предварительной информации, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем MAN», — пишет telegram-канал Госавтоинспекции Югры. Авария случилась ночью 5 августа.

Водитель и пассажир Toyota скончались на месте. ДТП произошло на 702 километре трассы Нефтеюганск - Мамонтово.

Легковой автомобиль врезался в грузовик
Легковой автомобиль врезался в грузовик
Фото:

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На трассе в Нефтеюганском районе в аварии погибли два человека. Водитель Toyota выехал на встречку, влетев в большегруз MAN. «Водитель Toyota, 1999 года рождения, по предварительной информации, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем MAN», — пишет telegram-канал Госавтоинспекции Югры. Авария случилась ночью 5 августа. Водитель и пассажир Toyota скончались на месте. ДТП произошло на 702 километре трассы Нефтеюганск - Мамонтово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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