04 августа 2024

Вышел трейлер продолжения сериала про любовниц с челябинским актером Робаком. Видео

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Светлое прошлое премия. Челябинск., робак александр
В сериале Робак снялся вместе в Гошей Куценко Фото:

Актер Александр Робак, уроженец Златоуста (Челябинская область), продолжил сниматься в сериале «Что делать женщине, если…». Трейлер с кадрами из второго сезона картины появился на сайте «Кино-театр.ру».

«В сети появился тизер-трейлер продолжения нескромного сериала „Что делать женщине, если…“ с Еленой Лядовой в главной роли. Компанию Елене Лядовой составят знакомые по первому сезону герои Гоши Куценко, Агриппины Стекловой, Антона Филипенко, Александра Робака и другие», — сообщает «Кино-театр.ру».

Первый сезон сериала вышел в 2022 году, в нем Робак играет бывшего мужа главной героини. В этом году запланирован выход продолжения. По сюжету главная героиня Анна попадет в любовные разборки между своей подругой, ее мужем и двумя его любовницами.

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Актер Александр Робак, уроженец Златоуста (Челябинская область), продолжил сниматься в сериале «Что делать женщине, если…». Трейлер с кадрами из второго сезона картины появился на сайте «Кино-театр.ру». «В сети появился тизер-трейлер продолжения нескромного сериала „Что делать женщине, если…“ с Еленой Лядовой в главной роли. Компанию Елене Лядовой составят знакомые по первому сезону герои Гоши Куценко, Агриппины Стекловой, Антона Филипенко, Александра Робака и другие», — сообщает «Кино-театр.ру». Первый сезон сериала вышел в 2022 году, в нем Робак играет бывшего мужа главной героини. В этом году запланирован выход продолжения. По сюжету главная героиня Анна попадет в любовные разборки между своей подругой, ее мужем и двумя его любовницами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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