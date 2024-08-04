Вышел трейлер продолжения сериала про любовниц с челябинским актером Робаком. Видео

05 августа 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

В сериале Робак снялся вместе в Гошей Куценко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Актер Александр Робак, уроженец Златоуста (Челябинская область), продолжил сниматься в сериале «Что делать женщине, если…». Трейлер с кадрами из второго сезона картины появился на сайте «Кино-театр.ру». «В сети появился тизер-трейлер продолжения нескромного сериала „Что делать женщине, если…“ с Еленой Лядовой в главной роли. Компанию Елене Лядовой составят знакомые по первому сезону герои Гоши Куценко, Агриппины Стекловой, Антона Филипенко, Александра Робака и другие», — сообщает «Кино-театр.ру». Первый сезон сериала вышел в 2022 году, в нем Робак играет бывшего мужа главной героини. В этом году запланирован выход продолжения. По сюжету главная героиня Анна попадет в любовные разборки между своей подругой, ее мужем и двумя его любовницами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер Александр Робак, уроженец Златоуста (Челябинская область), продолжил сниматься в сериале «Что делать женщине, если…». Трейлер с кадрами из второго сезона картины появился на сайте «Кино-театр.ру». «В сети появился тизер-трейлер продолжения нескромного сериала „Что делать женщине, если…“ с Еленой Лядовой в главной роли. Компанию Елене Лядовой составят знакомые по первому сезону герои Гоши Куценко, Агриппины Стекловой, Антона Филипенко, Александра Робака и другие», — сообщает «Кино-театр.ру». Первый сезон сериала вышел в 2022 году, в нем Робак играет бывшего мужа главной героини. В этом году запланирован выход продолжения. По сюжету главная героиня Анна попадет в любовные разборки между своей подругой, ее мужем и двумя его любовницами.