Осужденного в Екатеринбурге американца Гершковича помиловали в рекордные сроки

05 августа 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

Гражданину США не пришлось сидеть 16 лет в российской тюрьме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal Американского журналиста The Wall Street Эвана Гершковича, которому Свердловский областной суд дал 16 лет тюрьмы, помиловали в рекордно короткие сроки. Это в разговоре с URA.RU подметил источник, близкий к региональной власти. «С Гершковичем произошла экстренная история, все было мгновенно. После приговора со стороны американца было подано прошение о помиловании. За первый день прошение прошло сразу три этапа в свердловском ГУФСИН, потом у омбудсмена Татьяны Мерзляковой и губернатора Евгения Куйвашева, который отправил документы в Москву. На рассмотрение ушло всего четыре дня, и просьбу удовлетворили, тогда, как обычно, на это уходит не менее месяца», — пояснил собеседник агентства. Гершкович был взят в Екатеринбурге в прошлом году, недавно опубликовали кадры его жесткого задержания. Американца обвинили в шпионаже по заказу ЦРУ, над ним состоялся суд, который тоже прошел всего за три заседания. 19 июля репортеру дали 16 лет колонии строгого режима, однако уже 1 августа в Анкаре (Турция) состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами. В числе прочих участников меняли и Гершковича. В итоге было выслано из России 16 человек, а на родину вернулось восемь граждан РФ, находившихся в заключении на Западе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американского журналиста The Wall Street Эвана Гершковича, которому Свердловский областной суд дал 16 лет тюрьмы, помиловали в рекордно короткие сроки. Это в разговоре с URA.RU подметил источник, близкий к региональной власти. «С Гершковичем произошла экстренная история, все было мгновенно. После приговора со стороны американца было подано прошение о помиловании. За первый день прошение прошло сразу три этапа в свердловском ГУФСИН, потом у омбудсмена Татьяны Мерзляковой и губернатора Евгения Куйвашева, который отправил документы в Москву. На рассмотрение ушло всего четыре дня, и просьбу удовлетворили, тогда, как обычно, на это уходит не менее месяца», — пояснил собеседник агентства. Гершкович был взят в Екатеринбурге в прошлом году, недавно опубликовали кадры его жесткого задержания. Американца обвинили в шпионаже по заказу ЦРУ, над ним состоялся суд, который тоже прошел всего за три заседания. 19 июля репортеру дали 16 лет колонии строгого режима, однако уже 1 августа в Анкаре (Турция) состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами. В числе прочих участников меняли и Гершковича. В итоге было выслано из России 16 человек, а на родину вернулось восемь граждан РФ, находившихся в заключении на Западе.