Осужденного в Екатеринбурге американца Гершковича помиловали в рекордные сроки

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Эван Гершкович в Свердловском областном суде. Екатеринбург, гершкович эван
Гражданину США не пришлось сидеть 16 лет в российской тюрьме Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

Американского журналиста The Wall Street Эвана Гершковича, которому Свердловский областной суд дал 16 лет тюрьмы, помиловали в рекордно короткие сроки. Это в разговоре с URA.RU подметил источник, близкий к региональной власти.

«С Гершковичем произошла экстренная история, все было мгновенно. После приговора со стороны американца было подано прошение о помиловании. За первый день прошение прошло сразу три этапа в свердловском ГУФСИН, потом у омбудсмена Татьяны Мерзляковой и губернатора Евгения Куйвашева, который отправил документы в Москву. На рассмотрение ушло всего четыре дня, и просьбу удовлетворили, тогда, как обычно, на это уходит не менее месяца», — пояснил собеседник агентства.

Гершкович был взят в Екатеринбурге в прошлом году, недавно опубликовали кадры его жесткого задержания. Американца обвинили в шпионаже по заказу ЦРУ, над ним состоялся суд, который тоже прошел всего за три заседания. 19 июля репортеру дали 16 лет колонии строгого режима, однако уже 1 августа в Анкаре (Турция) состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами. В числе прочих участников меняли и Гершковича. В итоге было выслано из России 16 человек, а на родину вернулось восемь граждан РФ, находившихся в заключении на Западе.

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Американского журналиста The Wall Street Эвана Гершковича, которому Свердловский областной суд дал 16 лет тюрьмы, помиловали в рекордно короткие сроки. Это в разговоре с URA.RU подметил источник, близкий к региональной власти. «С Гершковичем произошла экстренная история, все было мгновенно. После приговора со стороны американца было подано прошение о помиловании. За первый день прошение прошло сразу три этапа в свердловском ГУФСИН, потом у омбудсмена Татьяны Мерзляковой и губернатора Евгения Куйвашева, который отправил документы в Москву. На рассмотрение ушло всего четыре дня, и просьбу удовлетворили, тогда, как обычно, на это уходит не менее месяца», — пояснил собеседник агентства. Гершкович был взят в Екатеринбурге в прошлом году, недавно опубликовали кадры его жесткого задержания. Американца обвинили в шпионаже по заказу ЦРУ, над ним состоялся суд, который тоже прошел всего за три заседания. 19 июля репортеру дали 16 лет колонии строгого режима, однако уже 1 августа в Анкаре (Турция) состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами. В числе прочих участников меняли и Гершковича. В итоге было выслано из России 16 человек, а на родину вернулось восемь граждан РФ, находившихся в заключении на Западе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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