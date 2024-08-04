Появилось видео задержания американского журналиста Гершковича в Екатеринбурге

В Telegram появилось видео задержания американского журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге, которого вернули в США в рамках обмена заключенными между Россией и Западом. Американца поймали в марте 2023-го за шпионаж, а в июле 2024-го приговорили к лишению свободы на 16 лет.
«Операция проводилась во время его встречи с „анонимным контактом“. На ней открыто обсуждалась передача секретной информации о российском ВПК», — передает telegram-канал «RT на русском».
Гершковича обвинили в шпионаже: как уже доказано в суде, он по заданию ЦРУ собирал секретные материалы об оборонном заводе. Ему вынесли приговор в виде лишения свободы на 16 лет строгого режима. Однако 1 августа президент РФ Владимир Путин помиловал журналиста. После чего американца освободили и отпустили домой в рамках обмена заключенными.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!