04 августа 2024

Появилось видео задержания американского журналиста Гершковича в Екатеринбурге

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Гершковича задержали в марте 2023-го
Гершковича задержали в марте 2023-го Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

В Telegram появилось видео задержания американского журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге, которого вернули в США в рамках обмена заключенными между Россией и Западом. Американца поймали в марте 2023-го за шпионаж, а в июле 2024-го приговорили к лишению свободы на 16 лет.

«Операция проводилась во время его встречи с „анонимным контактом“. На ней открыто обсуждалась передача секретной информации о российском ВПК», — передает telegram-канал «RT на русском».

Гершковича обвинили в шпионаже: как уже доказано в суде, он по заданию ЦРУ собирал секретные материалы об оборонном заводе. Ему вынесли приговор в виде лишения свободы на 16 лет строгого режима. Однако 1 августа президент РФ Владимир Путин помиловал журналиста. После чего американца освободили и отпустили домой в рамках обмена заключенными.

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В Telegram появилось видео задержания американского журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге, которого вернули в США в рамках обмена заключенными между Россией и Западом. Американца поймали в марте 2023-го за шпионаж, а в июле 2024-го приговорили к лишению свободы на 16 лет. «Операция проводилась во время его встречи с „анонимным контактом“. На ней открыто обсуждалась передача секретной информации о российском ВПК», — передает telegram-канал «RT на русском». Гершковича обвинили в шпионаже: как уже доказано в суде, он по заданию ЦРУ собирал секретные материалы об оборонном заводе. Ему вынесли приговор в виде лишения свободы на 16 лет строгого режима. Однако 1 августа президент РФ Владимир Путин помиловал журналиста. После чего американца освободили и отпустили домой в рамках обмена заключенными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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