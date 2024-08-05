Пермяк на электросамокате сбил ребенка, сломав ему руку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самый жаркий день в апреле. Екатеринбург , поломка, дтп, электросамокат, сломанный электросамокат
ДТП с пострадавшим ребенком произошло в микрорайоне Железнодорожный Фото:

В Перми в микрорайоне Железнодорожный водитель электросамоката сбил ребенка, который ехал на велосипеде. Пострадавший получил перелом руки. Информация об этом опубликована в группе «Подслушано. Железка-Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Был сбит ребенок электросамокатом (ребенок ехал на велосипеде) по улице Хабаровской, 161, напротив магазина „Куединский“ примерно в 15:30, 4 августа. У ребенка сломана и прооперирована рука», — говорится в сообщении.

Сейчас автор публикации ищет очевидцев ДТП или автомобилистов, чьи видеорегистраторы могли снять аварию. URA.RU направило запросы в ГУ МВД России по Пермскому краю и краевой минздрав. Ответы на них ожидаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми в микрорайоне Железнодорожный водитель электросамоката сбил ребенка, который ехал на велосипеде. Пострадавший получил перелом руки. Информация об этом опубликована в группе «Подслушано. Железка-Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Был сбит ребенок электросамокатом (ребенок ехал на велосипеде) по улице Хабаровской, 161, напротив магазина „Куединский“ примерно в 15:30, 4 августа. У ребенка сломана и прооперирована рука», — говорится в сообщении. Сейчас автор публикации ищет очевидцев ДТП или автомобилистов, чьи видеорегистраторы могли снять аварию. URA.RU направило запросы в ГУ МВД России по Пермскому краю и краевой минздрав. Ответы на них ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...