Пермяк на электросамокате сбил ребенка, сломав ему руку

ДТП с пострадавшим ребенком произошло в микрорайоне Железнодорожный Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми в микрорайоне Железнодорожный водитель электросамоката сбил ребенка, который ехал на велосипеде. Пострадавший получил перелом руки. Информация об этом опубликована в группе «Подслушано. Железка-Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Был сбит ребенок электросамокатом (ребенок ехал на велосипеде) по улице Хабаровской, 161, напротив магазина „Куединский“ примерно в 15:30, 4 августа. У ребенка сломана и прооперирована рука», — говорится в сообщении.

Сейчас автор публикации ищет очевидцев ДТП или автомобилистов, чьи видеорегистраторы могли снять аварию. URA.RU направило запросы в ГУ МВД России по Пермскому краю и краевой минздрав. Ответы на них ожидаются.