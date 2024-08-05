Убийцу Япончика осудили на 19 лет: история одного из главных криминальных авторитетов России

Убившего Япончика киллера заочно приговорили к 19 годам колонии

06 августа 2024 в 06:39 Размер текста - 17 +

Памятник работы скульптора Александра Рукавишникова на могиле Япончика Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Мосгорсуд заочно вынес приговор киллеру Астамуре Бутбу, причастному к смерти криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного по прозвищу Япончик. Убийце грозит 19 лет колонии. История становления, переезд в США и покушение по возвращении в Россию. Эти и другие подробности о жизни одного из самых влиятельных людей в криминальном мире — в материале URA.RU. Детство и ранние годы Япончика Вячеслав Иваньков родился 2 января 1940 года в неблагополучной семье. Мать отличалась высокой нервозностью, отец злоупотреблял спиртным. В юности Иваньков занимался боксом и единоборствами. После восьмого класса решил поступить в цирковое училище. Специализацией выбрал воздушную гимнастику, показывал неплохой результат, но однажды упал и получил закрытую травму черепа. К врачу Иваньков обращаться не стал, несмотря на несколько обмороков. Но тренировки прекратил, а позднее и вовсе ушел из училища на комбинат бытового обслуживания слесарем. Затем стал бригадиром приемщиков, параллельно учился в вечерней школе. В двадцать лет женился на Лидии Айвазовой, ассирийке. Вскоре у них родился сын. Первые контакты Япончика с преступным миром Воровать Иваньков начал в 14 лет. В 1965 году его задержали за карманную кражу. После буйного сопротивления сотрудникам полиции, Иванькова отправили на психиатрическую экспертизу, где ему поставили диагноз «шизофрения». Диагноз в будущем помог ему избежать наказания за преступления и был снят лишь в 1974 году. В конце 1960-х годов Иваньков оказался в числе участников банды Монгола (Геннадий Карьков), которая занималась вымогательством. В банде Монгола за особый разрез глаз Иваньков получил кличку Японец, позднее его стали называть Япончиком. В 1972 году Московский уголовный розыск (МУР) разгромил банду Монгола, но Иванькова приговор не коснулся из-за его диагноза. Позднее его задержали за драку с грузинскими ворами в законе в ресторане «Русь», в результате которой погиб один из участников. Но причастность Иванькова доказать так и не смогли — он получил срок лишь за фальшивый паспорт. В начале 1970-х годов Иваньков организовал собственную преступную группировку. В последующие 20 лет его неоднократно судили по разным статьям. Вячеслав Иваньков по кличке Япончик с супругой Фаиной Комиссар у здания Мосгорсуда в июле 2005 года Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Жизнь в российской колонии В 1981 году Иванькова задержали и в следующем году осудили на 14 лет лишения свободы сразу по нескольким статьям за разбой группой лиц, незаконное ношение оружия и подделку документов. Адвокатом Иванькова по этим делам выступал Генрих Падва. Иваньков отбывал срок в поселке Талый Магаданской области, но после драки с заключенными его перевели в колонию в Тулуне в Иркутской области. Он позволял себе демонстративные нарушения правил поведения — в итоге 58 раз нарушал режим и 35 раз попадал в штрафной изолятор и карцер. Во время заключения был осужден еще по двум статьям за нанесение телесного повреждения должностному лицу и умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное в состоянии сильного душевного волнения. В конце 1980-х годов началась кампания по освобождению Иванькова. За него просили многие знаменитости, в том числе артисты Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, врач Святослав Федоров. В феврале 1991 года наказание для Иванькова было смягчено, в ноябре он вышел на свободу. Иванькова судили сразу по нескольким статьям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководство преступным миром за границей Есть предположение, что в 90-х годах Япончик руководил русскими преступными группировками в Нью-Йорке. С 1995 по 2000 год находился в заключении в США. После освобождения из российской колонии Иваньков выехал в Германию, а затем в США под видом сотрудника киностудии. Иваньков обосновался в Нью-Йорке и стал посредником в конфликтах между криминальными авторитетами и российскими бизнесменами. По некоторым данным, он также занимался наркобизнесом. Иваньков организовал бригаду для рэкета из 250 бывших спортсменов. В январе 1997 года Иванькова осудили на девять с лишним лет тюрьмы за вымогательство и фиктивный брак. Он отбывал наказание в тюрьме «Алленвуд». Позднее в его камере обнаружили героин и перевели в крыло, где содержались особо опасные преступники. После оправдания Иваньков заявил, что больше не будет заниматься криминалом. Но продолжил выступать в качестве «третейского судьи». По слухам, Иваньков принимал участие в конфликте между преступными кланами Тариэла Ониани и Аслана Усояна по прозвищу Дед Хасан и Лаши Шушанашвили по прозвищу Лаша Руставский. Возвращение в Россию и покушение на Япончика В июле 2009 года Иваньков приехал в Россию, чтобы решить спор между группировками, которые делили контроль над московским игорным бизнесом. В Москве 28 июля на него совершили покушения — Япончика тяжело ранили в живот. Конфликт между преступными группировками стал основной возможной причиной покушения, заявили в Следственном управлении при прокуратуре РФ. Иванькову сделали несколько операций. В начале августа его перевели в обычную палату, но началось воспаление и его состояние ухудшилось. В сентябре 2009 года у Иванькова отказали печень и почки. Врачи приняли решение ввести его в кому, позднее он пережил клиническую смерть. 9 октября Иваньков скончался. Конфликт между бандитскими группировками мог быть причиной покушения на Япончика Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Кто участвовал в убийстве Япончика В обвинительном заключении Генпрокуратуры РФ описаны подробности подготовки покушения на криминального авторитета. Организатором убийства называют вора в законе Илью Симонию (Махо). Он мог пойти на преступление для передела сфер влияния в преступном сообществе. Симония привлек группу людей. Они несколько месяцев следили за Иваньковым, его привычками и маршрутами. Выяснилось, что Иваньков часто посещал ресторан «Тайский слон» на Хорошевском шоссе. Покушение произошло недалеко от этого заведения. Каха Газзаев, Муртази Шадания, Нугзар Папава и Джамбул Джанашия 28 июля прибыли к ресторану. Когда Иваньков выходил, к нему подъехала «Газель», из которой Астамур Бутба несколько раз выстрелил в Япончика. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия и объявлены в международный розыск. Остальным троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мосгорсуд заочно вынес приговор киллеру Астамуре Бутбу, причастному к смерти криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного по прозвищу Япончик. Убийце грозит 19 лет колонии. История становления, переезд в США и покушение по возвращении в Россию. Эти и другие подробности о жизни одного из самых влиятельных людей в криминальном мире — в материале URA.RU. Вячеслав Иваньков родился 2 января 1940 года в неблагополучной семье. Мать отличалась высокой нервозностью, отец злоупотреблял спиртным. В юности Иваньков занимался боксом и единоборствами. После восьмого класса решил поступить в цирковое училище. Специализацией выбрал воздушную гимнастику, показывал неплохой результат, но однажды упал и получил закрытую травму черепа. К врачу Иваньков обращаться не стал, несмотря на несколько обмороков. Но тренировки прекратил, а позднее и вовсе ушел из училища на комбинат бытового обслуживания слесарем. Затем стал бригадиром приемщиков, параллельно учился в вечерней школе. В двадцать лет женился на Лидии Айвазовой, ассирийке. Вскоре у них родился сын. Воровать Иваньков начал в 14 лет. В 1965 году его задержали за карманную кражу. После буйного сопротивления сотрудникам полиции, Иванькова отправили на психиатрическую экспертизу, где ему поставили диагноз «шизофрения». Диагноз в будущем помог ему избежать наказания за преступления и был снят лишь в 1974 году. В конце 1960-х годов Иваньков оказался в числе участников банды Монгола (Геннадий Карьков), которая занималась вымогательством. В банде Монгола за особый разрез глаз Иваньков получил кличку Японец, позднее его стали называть Япончиком. В 1972 году Московский уголовный розыск (МУР) разгромил банду Монгола, но Иванькова приговор не коснулся из-за его диагноза. Позднее его задержали за драку с грузинскими ворами в законе в ресторане «Русь», в результате которой погиб один из участников. Но причастность Иванькова доказать так и не смогли — он получил срок лишь за фальшивый паспорт. В начале 1970-х годов Иваньков организовал собственную преступную группировку. В последующие 20 лет его неоднократно судили по разным статьям. В 1981 году Иванькова задержали и в следующем году осудили на 14 лет лишения свободы сразу по нескольким статьям за разбой группой лиц, незаконное ношение оружия и подделку документов. Адвокатом Иванькова по этим делам выступал Генрих Падва. Иваньков отбывал срок в поселке Талый Магаданской области, но после драки с заключенными его перевели в колонию в Тулуне в Иркутской области. Он позволял себе демонстративные нарушения правил поведения — в итоге 58 раз нарушал режим и 35 раз попадал в штрафной изолятор и карцер. Во время заключения был осужден еще по двум статьям за нанесение телесного повреждения должностному лицу и умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное в состоянии сильного душевного волнения. В конце 1980-х годов началась кампания по освобождению Иванькова. За него просили многие знаменитости, в том числе артисты Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, врач Святослав Федоров. В феврале 1991 года наказание для Иванькова было смягчено, в ноябре он вышел на свободу. Есть предположение, что в 90-х годах Япончик руководил русскими преступными группировками в Нью-Йорке. С 1995 по 2000 год находился в заключении в США. После освобождения из российской колонии Иваньков выехал в Германию, а затем в США под видом сотрудника киностудии. Иваньков обосновался в Нью-Йорке и стал посредником в конфликтах между криминальными авторитетами и российскими бизнесменами. По некоторым данным, он также занимался наркобизнесом. Иваньков организовал бригаду для рэкета из 250 бывших спортсменов. В январе 1997 года Иванькова осудили на девять с лишним лет тюрьмы за вымогательство и фиктивный брак. Он отбывал наказание в тюрьме «Алленвуд». Позднее в его камере обнаружили героин и перевели в крыло, где содержались особо опасные преступники. После оправдания Иваньков заявил, что больше не будет заниматься криминалом. Но продолжил выступать в качестве «третейского судьи». По слухам, Иваньков принимал участие в конфликте между преступными кланами Тариэла Ониани и Аслана Усояна по прозвищу Дед Хасан и Лаши Шушанашвили по прозвищу Лаша Руставский. В июле 2009 года Иваньков приехал в Россию, чтобы решить спор между группировками, которые делили контроль над московским игорным бизнесом. В Москве 28 июля на него совершили покушения — Япончика тяжело ранили в живот. Конфликт между преступными группировками стал основной возможной причиной покушения, заявили в Следственном управлении при прокуратуре РФ. Иванькову сделали несколько операций. В начале августа его перевели в обычную палату, но началось воспаление и его состояние ухудшилось. В сентябре 2009 года у Иванькова отказали печень и почки. Врачи приняли решение ввести его в кому, позднее он пережил клиническую смерть. 9 октября Иваньков скончался. В обвинительном заключении Генпрокуратуры РФ описаны подробности подготовки покушения на криминального авторитета. Организатором убийства называют вора в законе Илью Симонию (Махо). Он мог пойти на преступление для передела сфер влияния в преступном сообществе. Симония привлек группу людей. Они несколько месяцев следили за Иваньковым, его привычками и маршрутами. Выяснилось, что Иваньков часто посещал ресторан «Тайский слон» на Хорошевском шоссе. Покушение произошло недалеко от этого заведения. Каха Газзаев, Муртази Шадания, Нугзар Папава и Джамбул Джанашия 28 июля прибыли к ресторану. Когда Иваньков выходил, к нему подъехала «Газель», из которой Астамур Бутба несколько раз выстрелил в Япончика. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия и объявлены в международный розыск. Остальным троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.